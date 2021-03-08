"Барыс" дважды отыгрался и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с "Магниткой"

Казахстанский "Барыс" одержал волевую победу над магнитогорским "Металлургом" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на "Барыс Арене" в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

Первыми счет в матче открыли гости. На третьей минуте "Магнитка" реализовала численное преимущество, и Николай Прохоркин вывел команду вперед. Однако "Барыс" сумел отыграться за секунду до перерыва - в большинстве отличился Мэтт Фрэттин.

Во втором периоде команды обменялись голами. Сначала на 24-й минуте забил Николай Голдобин, на что "барсы" ответили точным броском Джесси Блэкера (26-я).

Заключительная 20-минутка осталась за хозяевами. Победу "Барысу" принес Роман Старченко, отличившийся на 52-й минуте. Ну а точку в матче поставил Кирилл Панюков, забросивший шайбу уже в пустые ворота.

Таким образом, счет в серии стал равным - 2-2. Следующий матч команды проведут 10 марта в Магнитогорске.