"Авангард" расстался с "жалким трусом" перед матчем с "Барысом"

Хоккейный клуб "Авангард" обменял нападающего Сергея Шумакова в "Автомобилист" на денежную компенсацию, сообщает официальный сайт клуба.



"В последнее время игра Сергея Шумакова явно разладилась, - заявил генеральный менеджер омичей Алексей Волков. - Он не забивал два месяца, хоккей, который он способен показывать, мы, к сожалению, не видели. Пытались разобраться в причинах вместе, постоянно разговаривали - я с Сергеем, Сергей вместе со мной и тренерским штабом. Ничего не получалось, хотя у нападающего было игровое время, он выходил в большинстве. Мы готовы были ждать, мы знаем, что иногда по ходу сезона Шумакова настигает голевая засуха и он эту ситуацию всегда успешно преодолевал. Помним его прекрасную игру за "Авангард" в плей-офф последних двух сезонов. Однако хоккеист сам захотел сменить клуб...



По поводу компенсации. Когда стало понятно, что обмен неизбежен, стали прорабатывать различные кандидатуры. Но игроков такого калибра - немного. Клубов, готовых их отдать в обмен на Сергея, еще меньше. Поэтому приняли решение освободить место под потолком, получить денежную компенсацию и иметь возможность для маневра перед приближающимся дедлайном".



Напомним, что в марте прошлого года после серии плей-офф КХЛ тогдашний капитан "Барыса" Брэндон Боченски назвал Шумакова "жалким трусом", заподозрив в симуляции. Позднее американский форвард с гражданством Казахстана заявил, что после такого инцидента в НХЛ карьера россиянина была бы завершена. Позже Боченски завершил карьеру хоккеиста и начал работу в риелторской компании.



23 декабря "Авангард" на своем льду примет "Барыс".