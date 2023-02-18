Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Куньлунем", сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча в Мытищах завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу астанчан.

"Неплохой матч достаточно, особенно первый и второй периоды. Ребята показывали неплохие скорости, пусть и забили немного голов. Наверное, в этом и вратарская заслуга. Понятно, что ребятам не так легко находить запредельную мотивацию, но я благодарен команде, что мы сыграли такой матч и победили. Готовимся к следующей игре. Бояркин сыграл достаточно уверенно, помог, где надо. Ансар Шайхмедденов заболел с утра, почувствовал недомогание. Поднялась температура, не смог выйти на матч", - цитирует Скабелку сайт КХЛ.

Отметим, что астанчане потеряли шансы на попадание в плей-офф КХЛ. Далее их ждут выездные игры против омского "Авангарда" (20 февраля) и новосибирской "Сибири" (22 февраля).

"Куньлунь" также является неудачником "регулярки" КХЛ. Китайский клуб с 48 очками идет на предпоследнем, 10-м месте в таблице Западной конференции.