Андрей Назаров оценил поражение своей команды в Астане и камбэк "Барыса"

Новости спорта Хоккей КХЛ
Сегодня 20:57
©ХК "Барыс"

Главный тренер "Сочи" Андрей Назаров, комментируя поражение от своей бывшей команды, отметил, что не увидел у соперника слабых сторон, сообщается на сайте столичного клуба. 

Напомним, встреча регулярного чемпионата КХЛ прошла в Астане и завершилась со счетом 5:4 в пользу "Барыса".

– Во-первых, хотелось поблагодарить свою команду. На мой взгляд, сыграли сегодня очень хорошо, организованно. Играли против сильного противника. "Барыс" играет хорошо дома. Мы разбирали матч, почти не увидели ни одной слабой стороны. Довольны, что забили четыре, но и пропустили. Так в целом, готовимся к следующей игре.

- Можно ли сказать, что максимум выжали из команды?

 - Тяжело сказать, это же хоккей. Бывают игры, когда ты бросаешь 16 раз и не забиваешь, а бывает - две забросишь. Еще раз повторюсь, разбирали "Барыс", команда хорошо играет дома. Наверное, немножко не повезло, сделали ошибку, и ей воспользовались противники.

- Для болельщиков это был интересный матч, девять голов. Каково с тренерского мостика наблюдать?

- Мы работаем для болельщиков, если болельщикам интересно, значит мы тоже делаем свою работу хорошо.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сочи ХК Назаров Андрей

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