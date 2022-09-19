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Американский легионер "Барыса" устроил шоу после дебютного гола в КХЛ

Американский легионер "Барыса" устроил шоу после дебютного гола в КХЛ
©ХК "Барыс"

Американский форвард Джереми Бракко забил дебютный гол за "Барыс" в КХЛ, а затем устроил шоу во время флеш-интервью, сообщает корреспондент Vesti.kz. Его шайба стала победной.

Казахстанцы обыграли на своем льду "Сибирь", а Бракко показал актерское мастерство.

"Настроение: Джереми Бракко", - подписала видео клубная пресс-служба.

"Барыс" вернулся в зону плей-офф, а в следующей игре сыграет с лидером Восточной конференции - клубом "Автомобилист".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

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