Американский легионер "Барыса" устроил шоу после дебютного гола в КХЛ

Американский форвард Джереми Бракко забил дебютный гол за "Барыс" в КХЛ, а затем устроил шоу во время флеш-интервью, сообщает корреспондент Vesti.kz. Его шайба стала победной.

Казахстанцы обыграли на своем льду "Сибирь", а Бракко показал актерское мастерство.

"Настроение: Джереми Бракко", - подписала видео клубная пресс-служба.

"Барыс" вернулся в зону плей-офф, а в следующей игре сыграет с лидером Восточной конференции - клубом "Автомобилист".

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