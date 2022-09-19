Победы не помогли? Конкуренты подвинули "Барыс" перед встречей с лидером КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" обыграл "Амур" во Хабаровске и обошел "Барыс" в Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. Казахстанцы сыграют в следующем матче с лидером "Востока".

Игра в Хабаровске завершилась со счетом 0:2. Этот результат позволил "Салавату Юлаеву" набрать восемь очков и выйти на шестое место.

На седьмую позицию опустился "Барыс" (семь очков), а "Амур" - восьмой (шесть очков).

Добавим, что завтра, 20 сентября, казахстанцы встретятся с "Автомобилистом" из Екатеринбурга, который с 13-ю очками идет первым на "Востоке".

Этой игрой "Барыс" закроет домашнюю серию: подопечные Андрея Скабелки выиграли три матча из четырех в Астане.

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