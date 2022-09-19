Появилось видео победной раздевалки "Барыса" после матча с "Сибирью"

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный Emailmaterial_dobavlen_v_izbrannoeДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
ХК "Барыс" опубликовал видео из раздевалки после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сибирью" (2:0), сообщает корреспондент Vesti.kz. К команде по традиции обратился главный тренер Андрей Скабелка.
"Парни молодчики! Сегодня хороший матч - пластались, шайбу на себя ловили. Мужики всех с победой", - поделился эмоциями Скабелка.
Реклама