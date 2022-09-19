Появилось видео победной раздевалки "Барыса" после матча с "Сибирью"

ХК "Барыс" опубликовал видео из раздевалки после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сибирью" (2:0), сообщает корреспондент Vesti.kz. К команде по традиции обратился главный тренер Андрей Скабелка.

"Парни молодчики! Сегодня хороший матч - пластались, шайбу на себя ловили. Мужики всех с победой", - поделился эмоциями Скабелка.

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20 сентября "Барыс" на своем льду примет "Автобмобилист".