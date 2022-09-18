"Барыс" обыграл "Сибирь" в КХЛ

"Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ сломил сопротивление "Сибири", обыграв соперника со счетом 2:0, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом периоде столичный клуб забросил две шайбы в ворота соперника, отличились Джереми Бракко и Егор Петухов. В дальнейшем счет остался неизменным, что позволило "Барысу" реабилитироваться перед родными болельщиками после поражения от "Авангарда".

Клуб из столицы Казахстана занимает шестое место в таблице Востока, набрав семь очков после восьми встреч. "Сибирь" — на пятом месте Восточной конференции, заработав девять баллов.

В следующем матче команда Андрея Скабелки сыграет с "Автомобилистом". Встреча пройдет 20 сентября, в Нур-Султане.

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



