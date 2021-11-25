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"600 миллионов тенге и недопонимание в раздевалке". Появились подробности по уходу Дица из "Барыса" и его переходу в "Ак Барс"

"600 миллионов тенге и недопонимание в раздевалке". Появились подробности по уходу Дица из "Барыса" и его переходу в "Ак Барс"
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Российский спортивный сайт "Чемпионат" поделился инсайдерской информацией по поводу возможного ухода Даррена Дица из "Барыса" и последующего перехода игрока в казанский "Ак Барс".

Ранее защитник лишился капитанской повязки в столичном клубе и уже пропустил две игры. Официальная версия - Диц "продолжает лечиться от простудного заболевания". В то же время сообщалось, что игрок может уйти в "Ак Барс".

Действительно ли Диц может покинуть "Барыс" из-за плохой игры?
Да, такая вероятность есть, но дело не только в плохой игре. Безусловно, хоккеист, зарабатывающий порядка 100 миллионов рублей в переводе на российские деньги (600 миллионов тенге) и получающий даже больше динамовца Вадима Шипачева, должен играть гораздо лучше. В 29 матчах атакующий защитник с казахстанским паспортом набрал 20 (9+11) очков. Результат не самый плохой, но показатель полезности у Дица просто катастрофический - "-19". Этим недоволен тренерский штаб, но, помимо этого, по нашей информации, у Дица началось серьезное недопонимание с коллективом в раздевалке. Дабы избежать конфликтных ситуаций, Даррена вывели из состава в последних матчах, да и игровой полезности от него, как сказано ранее, в любом случае стало меньше.

Готов ли "Ак Барс" взять Дица себе?
В Казани, куда ранее сватали защитника московского "Динамо" Вячеслава Войнова, действительно рассматривают вариант с приглашением Дица. Тем более что этот игрок не является легионером в КХЛ (хотя у "барсов" в любом случае есть свободные легионерские места). Вопрос в другом: "Ак Барс" не хочет брать на себя такой огромный контракт Даррена. Поэтому в случае, если стороны договорятся и пересмотрят условия договора хоккеиста, болельщики смогут увидеть Дица в форме казанского клуба. Даррену явно нужны перезагрузка в карьере и эмоциональная встряска.

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Метки:
Диц Даррен Барыс в КХЛ КХЛ Ак Барс

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