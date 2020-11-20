Пора кого-то выгнать. Как Михайлис снова перетасовал нападение "Барыса" и не угадал с экспериментом

Казахстанский форвард Роман Старченко
вернулся в первую атакующую тройку "Барыса"
, а Никита Михайлис
, который является одним из клубных снайперов, опустился в третью. И это не все перемещения по составу от тренерского штаба Юрия Михайлиса
. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz
.
Столичный клуб проиграл два последних матча, поэтому в игре с "Авангардом" нужны были изменения. В ударном трио сохранили свои места канадцы Фил Варон
и Мэтт Фрэттин
. Старченко заменил Линуса Виделля
, а ведь шведский хоккеист практически бессменно играл в первой тройке с начала чемпионата.
Шведский ветеран перебрался во вторую тройку - к Кертису Волку
и Якобу Лилье
. Кстати, это еще один устоявшийся дуэт в последних матчах. В третье атакующее трио переместили Михайлиса. 25-летний казахстанец остановился на семи забитых голах и в последнем матче играл с Аркадием Шестаковым
и Антоном Сагадеевым
.
В матче с "Авангардом" смог отличиться только Лилья, которого никуда не двигали. Вторую шайбу забил Дмитрий Гурков
, который является форвардом четвертого звена. Таким образом, очередной эксперимент не дал положительного результата. Предположим, что качественный скачок возможен только после отказа от услуг кого-то из фаворитов. "Барысу" нужна серьезная встряска, а не перемещение игроков между игровыми сочетаниями. Возможно, именно так можно оздоровить ситуацию.
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Добавим, что следующий матч "Барыс" проведет в Уфе с "Салаватом Юлаевым". Игра состоится 22 ноября, а еще через два дня пройдет матч со СКА в Санкт-Петербурге. После 24 встреч казахстанский клуб сохранил место в топ-8 Восточной конференции с 25 очками.
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