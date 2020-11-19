"Плохой" канадец в "Барысе". Как новый легионер "расстроил" Михайлиса и ушел на понижение

Канадский защитник Диллон Хетерингтон
в первых матчах за "Барыс"
в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) совершил 15 силовых приемов и забил дебютный гол. 25-летний хоккеист начинал в ведущей паре с Дарреном Дицем
, а затем оказался в дуэте с Егором Шалаповым
. Об изменении в отношении за две недели - в материале корреспондента Vesti.kz
.
193-сантиметровый Хетерингтон удачно вошел в игру "Барыса", сразу набрав два очка (1+1). И лишь одно может смазать впечатление - канадец очень агрессивен. Создается ощущение, что силовой прием для него важнее любого другого действия на льду. Канадец может оставить свой пост перед воротами, чтобы впечатать соперника, но рискуя пропустить гол.
Возможно, что как-то с этим связано "понижение" Хетерингтона в третью оборонительную пару. Михайлис не раз подмечал, что ценит надежность в игре, а о защитнике, который в двух проигранных матч сделал по "-3" полезности, вряд ли такое скажешь. Возможно, защитнику дали время на адаптацию, ведь ему уменьшили игровое время.
Алексей Маклюков
, которого вернули
в дуэт к Дицу, поопытнее, чем Хетерингтон. Канадец может вернуться обратно, но его стиль игры немного не тот, который требуется для напарника капитану. Экс-россиянин сейчас больше подходит на эту позицию. У Диллона не получилось сходу стать лидером "Барыса".
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Добавим, что "Барыс" после 23 игр набрал 25 очков и занимает восьмое место на "Востоке".
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