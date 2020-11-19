Почему не "Барыс"? Разучившийся обыгрывать казахстанцев российский клуб стал лидером "Востока"

Челябинский "Трактор"
не может выиграть у "Барыса"
в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) на протяжении четырех последних матчей, а в новом сезоне российский клуб вышел в лидеры Восточной конференции. Некоторые моменты успешности челябинцев - в материале корреспондента Vesti.kz
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Очередная дуэль с российской командой пройдет только в середине декабря и, скорее всего, "Трактор" уже утратит свою лидирующую позицию на "Востоке". Но прямо сейчас челябинская команда недосягаема для казахстанских конкурентов. Так в чем же лучше "Трактор", который проиграл пять из шести последних матчей "Барысу"?
Во-первых, российский клуб, это машина, которая выиграла 19 матчей из 28 (17 - в основное время). Сравниться может только ЦСКА, у которого на один выигрыш больше. Во-вторых, у "Трактора" самая эффективная оборона на "Востоке" (всего 50 пропущенных шайб). Меньше пропустили только ЦСКА (41) и "Йокерит" (49).
В-третьих, в составе "Трактора" играет вратарь Иван Федотов, уступающий по личной статистике только лидеру сезона Эдди Паскуале из "Локомотива". В-четвертых, в "Тракторе" нет ярковыраженного лидера, от игры которого зависит результат команды. Хотя бы по одной шайбе за челябинцев забили 15 нападающих (у восьми из них - пять голов и более).
Без легионеров, конечно, не обошлось. Бомбардиром команды является Томаш Гика (7+12) из Чехии, а самым результативным защитником - шведский хоккеист Лоуренс Пилут (2+12). Примерно также ситуация выглядит и в "Барысе", в котором первой скрипкой является Даррен Диц
(10+4), а среди нападающих во главе списка легионеры с 13 очками. Но результаты клуба на порядок слабее.
"Барыс" не так уверенно играет в основное время, как "Трактор", и выиграл всего шесть игр (у россиян, напомним, 17 побед). В обороне казахстанская команда действует чуть лучше, чем в атаке (50:61), но уже пропустила на 11 шайб больше "Трактора", хоть и провела на пять встреч меньше.
Что остается в такой ситуации? Обыграть челябинцев. Команде Михайлиса пару лишних очков не помешают. Да и прерывать положительную статистику тоже не красиво. "Барыс" не часто в этом сезоне радует результатом, но подловить "Трактор" на слабости способен. Осталось только наиграть состав и снова выиграть.
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Напомним, "Барыс" продолжит домашнюю серию матчем с омским "Авангардом". Казахстанская команда после 23 игр набрала 25 очков, а клуб из России провел на три встречи, заработав 36 очков. "Авангард" идет на втором месте на "Востоке", а "Барыс" замыкает топ-8 в той же конференции.
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