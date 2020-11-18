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СуперСтарченко. Как казахстанский форвард "Барыса" обошел Зарипова и приблизился к "долгожителям" КХЛ

Нападающий отыграл все 13 сезонов в Лиге.

СуперСтарченко. Как казахстанский форвард "Барыса" обошел Зарипова и приблизился к "долгожителям" КХЛ
Роман Старченко. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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34-летний форвард Роман Старченко в матче с "Металлургом" провел свою 600-ю игру в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Казахстанский хоккеист проводит за "Барыс" свой 13-й сезон в турнире и может войти не только в клубную историю. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

С 600 матчами Старченко уверенно лидирует в клубной иерархии. Ближайшим конкурентом нападающего является защитник Кевин Даллмэн, который остановился на 483 встречи. Из тех, кто в клубе и продолжает карьеру, ближе других подобрался Никита Михайлис (233 матча). Другим кандидатом можно назвать Даррен Дица (182 матча).


Лидеры "Барыса" по матчам в регулярных чемпионатах КХЛ

1. Роман Старченко - 600 игр;
2. Кевин Даллмэн - 483 игры;
3. Роман Савченко - 444 игры;
4. Брэндон Боченски - 412 игр;
5. Дастин Бойд - 394 игры.



Мог войти в топ-5 Талгат Жайлауов, который лишь на один матч уступает Бойду, но нападающий не заявлен в новом сезоне за "Барыс". Среди вратарей вне конкуренции Хенрик Карлссон, ведь за пять сезонов в казахстанской команде он провел 160 встреч.

Лидеры КХЛ по матчам в регулярных чемпионатах

1. Сергей Мозякин - 659 игр;
2. Евгений Бирюков - 655 игр;
3. Микелис Редлихс - 637 игр;
4. Александр Черников - 633 игры;
5. Михаил Варнаков - 623 игр;
...14. Роман Старченко - 600 игр.

Игра с "Металлургом" помогла казахстанцу обойти Даниса Зарипова с Кристапсом Сотниексом (по 599 игр). Чтобы войти в топ-10 номинации Старченко нужно "отыграть" у конкурентов больше десятка встреч. СуперСтарченко, который все свои встречи с КХЛ провел за "Барыс", вполне по силам покорить и этот барьер.



Кто следующий на выход. В "Барысе" расстались с казахстанским защитником, которого Михайлис хотел "вернуть" в КХЛ

Добавим, что завтра, 19 ноября, "Барыс" проведет очередной матч регулярного чемпионата КХЛ - на своем льду примет омский "Авангард". После 23 игр казахстанцы набрали 25 очков и занимают восьмое место на "Востоке". Россияне сыграли на три встречи больше и собрали 36 баллов (второе место в конференции).

 

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Метки:
Барыс в КХЛ Диц Даррен Михайлис Никита Жайлауов Роман КХЛ Сборная РК по хоккею

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