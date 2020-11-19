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Выиграют без Скабелки, или в чем победный шанс для "Барыса" в дуэли с "Авангардом" в КХЛ

Казахстанский клуб подходит к матчу аутсайдером.

Выиграют без Скабелки, или в чем победный шанс для "Барыса" в дуэли с "Авангардом" в КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Казахстанский клуб "Барыс" в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) три раза обыграл "Авангард" и выиграл с Андреем Скабелкой у российских конкурентов дивизион Чернышева. В новом розыгрыше турнира столичная команда подходит к дуэли с россиянами в статусе аутсайдера. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

С Юрием Михайлисом казахстанский клуб борется за попадание в плей-офф, а со Скабелкой состязался за победу в конференции. Успешность "Барыса" в матчах с "Авангардом" в прошлом сезоне принесла клубу выигрыш в дивизионе (выиграли три из четырех дуэлей), а в новом поможет закрепиться казахстанцам в топ-8. Сможет ли Михайлис повторить достижения предшественника?




Есть несколько причин, которые могут помешать. Во-первых, новый "Барыс" не такой результативный. Если в прошлом сезоне со Скабелкой команда забивала омичам по три-четыре гола, то в этом казахстанцы не могут похвастаться такой продуктивностью. Во-вторых, "Барыс" неуверенно играет с оппонентами из верхней части таблицы. Только одна победа за 60 минут над такой оппозицией.

Можно предположить, что не проиграть в основное время - будет за успех для "Барыса". Казахстанская команда способна сыграть аккуратно, не позволив "Авангарду" развернуть их большинство (25 голов в 102 попытках - 24,5 процента, или третье место в сезоне). В полных составах омичи не так хороши (всего 47 голов), поэтому если "Барыс" не будет ошибаться, то может зацепиться за очки.



За пределами 60 минут игрового времени "Барыс" набрал больше половины набранных очков (13 из 25). Подопечные Михайлиса выиграли четыре из девяти "длинных" встреч, когда победитель не был выявлен в основное время. А "Авангард" - только одну из семи. Таким образом, если "Барыс" не уступит в основное время, то в дополнительное уже он будет фаворитом.

Упереться с "Авангардом", или как "Барыс" может закрепиться в топ-8 в КХЛ



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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Юрий Скабелка Андрей Авангард

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