Достал Дица и обошел Михайлиса, или кто в "Барысе" самый горячий нападающий в КХЛ

Шведский форвард Якоб Лилья догнал Даррена Дица по набранным очкам в "Барысе", забив три гола в четырех играх Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 27-летний дебютант остается самым "горячим" игроком столичного клуба. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.
Игровой прогресс флангового форварда, который забил уже восемь голов и отдал шесть голевых передач, выглядит немного нелогичным на фоне результативности других приглашенных хоккеистов. Например, канадский нападающий Мэтт Фрэттин (2+6) забил два гола после "сухого" старта в сезоне, а в последних шести играх снова уходит без шайб.
Диц (10+4) забил два гола в последних 13 встречах, когда отметился дублем в ворота "Северстали". В последних пяти играх капитан не забил ни одной шайбы. Девять игр подряд без результативных бросков Никита Михайлис
(7+4). Немного лучше дела у Линуса Виделля
(5+8), который в ноябре отправил в ворота соперников уже три шайбы. Очередную провальную серию игр выдает Кертис Волк
(4+9): после двух голов в сентябре канадец по разу отличился в октябре и ноябре.
С 16 октября не может забить Роман Старченко
(4+7), который в последнее время отмечается только голевыми передачами. Возможно, что ситуацию с нападением исправит новичок Фил Варон
(1+3), набравший очки в четырех из шести проведенных игр. С другой стороны, результативность игроков в атаке снизилась и команда начала терять очки. Приглашение новых исполнителей позитивно не сказывается.
Они очки набирают, но клуб никак не может выиграть серию матчей. Полноценно трансферные обновления не помогают. Возможно, что тренерский штаб Юрия Михайлиса
не может найти подход к своим ведущим исполнителям. Или игроки не готовы к сложной турнирной борьбе в условиях сжатых сроков подготовки к сезону. Это все поправимо, но в "Барысе" нужно что-то менять, иначе можно упустить шансы на плей-офф.
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Напомним, "Барыс" продолжит регулярный чемпионат в КХЛ выездным матчем в Уфе с "Салаватом Юлаевым". Встреча состоится 22 ноября, а еще через два дня столичный клуб сыграет в Санкт-Петербурге со СКА. После 24 игр "Барыс" набрал 25 очков и находится на восьмом месте в Восточной конференции.
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