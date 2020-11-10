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"Барыс" проиграет новой команде Скабелки. Прогноз Vesti.kz на матч против лидера КХЛ

Столичный клуб подошел к этому матчу с серий из трех побед.

"Барыс" проиграет новой команде Скабелки. Прогноз Vesti.kz на матч против лидера КХЛ
Фото: ХК "Ак Барс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Казахстанский клуб "Барыс" в Ярославле сыграет против бывшего тренера Андрея Скабелки, и попробует прервать серию без выездных побед над "Локомотивом". О шансах подопечных Юрия Михайлиса в дуэли с одной лучших команд Лиги - в прогнозе корреспондента Vesti.kz.

Очередное противостояние "Барыса" с "Локомотивом" станет 22-м в турнире. Российский клуб выиграл 14 встреч против семи побед у казахстанской команды. На стороне Скабелки и текущая ситуация в таблице: ярославцы соревнуются с ЦСКА и "Ак Барсом" за лидерство в регулярном чемпионате, а столичные хоккеисты - за одну из последних строчек в зоне плей-офф.


В чем же сила "Локомотива"? В-первую очередь, это оборона. Хорошо знакомый "Барысу" голкипер Эдди Паскуале возглавляет все вратарские списки в Лиге. На его счету четыре "сухих" матча, а среднее количество пропущенных шайб за игру - около гола (0,98). Процент отраженных бросков недосягаем для конкурентов - 96. Вокруг него Скабелка выстраивает лучшую оборону в Лиге (34 пропущенных гола).



Нет однозначного лидера в "Локомотиве" по набранным очкам среди защитников, как в "Барысе", где солирует Даррен Диц (10+2). Восемь хоккеистов набрали хотя бы очко, а у казахстанцев - шесть. Есть в этой линии два бывших игрока "Барыса" - Роман Савченко (1+0) и Атте Охтамаа (2+4). В казахстанской команде, помимо Дица, голом отличился только Виктор Сведберг (1+4). В "Локомотиве таких защитников шесть.

Равенство у клубов по нападающим, которые отметились хотя бы баллом за результативность - по 16 человек. По семь шайб у Никиты Михайлиса и Дениса Алексеева, а Владимир Ткачев на одну передачу обошел Кертиса Волка (девять против восьми). Лучшим бомбардиром среди игроков линии атаки является Егор Коршков (6+8), а у "Барыса" список возглавляет все то же Волк (4+8). 

У "Локомотива" практически зеркальная статистика игр на своем льду или гостевом (по 17 набранных очков) - по шесть побед и по два поражения в основное время матча. За пределами 60 минут у российской команды четыре победы и два поражения. У "Барыса" примерно тоже самое и одинаковое количество набранных очков - по 11. Восемь раз в матчах с участием столичного клуба требовалось дополнительное время или буллиты, и четыре победы за "Барысом".



В чем же шанс у команды Михайлиса против подопечных Скабелки? Во всех своих проигранных матчах "Локомотив" забивал не более трех шайб, а самым популярным счетом для проигрыша были хорошо знакомые "Барысу" цифры - 2:3. Есть шанс обыграть соперника, затянув российский клуб в малорезультативную борьбу. Вариант - переиграть "Локомотив" за пределами 60 минут, как это удалось "Автомобилисту" (0:1 ОТ), а "Барысу" в матче с "Ак Барсом"  (1:0 ОТ).

Рецепт - блокировать броски и не нарушать правила. Встречаются две самые корректные команды Лиги, одну из которых называют копией другой. Мы ожидаем, что матч будет нерезультативным - четыре или пять шайб на двоих. Конечно, "Барыса" есть шансы хотя бы очко, ведь команда сумела добавить в некоторых компонентах игры, но этого может не хватить для итогового успеха. Спрогнозируем поражение в одну шайбу или ничью.

Предположим, что "Барыс" уступит в овертайме, как это было в прошлом сезоне, когда Алихан Асетов с Романом Старченко вывели команду вперед, но столичный клуб проиграл в дополнительное время (2:3 ОТ). "Локомотив" может сыграть экономно, ведь дальше им встречаться с "Автомобилистом" и ЦСКА. Это будет на руку подопечным Михайлиса, которые способны переиграть оппонента в такой ситуации.

Прогноз Vesti.kz: поражение 2:3 в овертайме или в серии буллитов.

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Добавим, что "Барыс" подходит к встрече с одним из лидеров Лиги с тремя победами подряд, а конкуренты - с двумя. Матч, который начнется в 22:00 по времени Нур-Султана, покажут в прямом эфире. Подопечные Михайлиса еще не потеряли возможности побороться за ведущие позиции в конференции, ведь сыграли матчей меньше, чем конкуренты. Первые очки за новый клуб набрали канадские легионеры - Фил Варон и Диллон Хетерингтон.

Фото: ХК "Барыс"© (1 и 2)

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Метки:
Барыс в КХЛ Скабелка Андрей Локомотив ХК КХЛ Диц Даррен Михайлис Юрий Михайлис Никита Ак Барс Автомобилист

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