Обойдем "Авангард" с "Салаватом Юлаевым", или как изменилась ситуация "Барыса" после трех побед в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" выиграл три матча подряд и вернулся в топ-8 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). О том, как подопечные Юрия Михайлиса выбрались из подвала таблицы и о перспективах в группе сильнейших - в материале корреспондента Vesti.kz.
С 22-мя очками столичный клуб делит седьмое-восьмое места в конференции, но по большему количеству побед в овертаймах имеет преимущество над конкурентом - "Сибирью" из Новосибирска. "Барыс" сохраняет задел в несыгранных матчах (от трех до шести игр с разными командами) и может закрепиться в зоне плей-офф. Ранее мы рассматривали календари ближайших игр команд, и они примерно равноценны.
Стратегически важной для столичной команды стала победа
над "Северсталью". Во-первых, казахстанский клуб добыл два очка и набрал 22 балла. Во-вторых, матч был выигран в основное время, став лишь пятым подобным успехом в сезоне. В-третьих, "Барыс" выиграл второй матч подряд с разницей в две и более шайб (еще одна редкость в сезоне). В-четвертых, подопечные Михайлиса забили 12-й гол в большинстве (17,4 процента за турнир).
Возможно, "Барыс" не сможет продолжить победную серию в Ярославле, где сыграет против "Локомотива", который возглавляет бывший наставник Андрей Скабелка
. Специалист из Беларуси выстроил в российской команде лучшую оборону в Лиге, но у "Барыса" есть шанс хотя бы на ничью, ведь "Локомотив", как и казахстанский клуб, не раз выявлял победителя за пределами основного врмени. Возможно, что к одному очку за не проигрыш за 60 минут удастся добавить и второе - за итоговую победу.
Обязан цепляться за очки "Барыс" в матчах с "Нефтехимиком" и минским "Динамо". Сомневаемся, что эти соперники выше классом, поэтому казахстанская команда должна побеждать и сохранить свои позиции. В оставшихся играх до конца месяца шансы на победу у сторон примерно равны
. Если подопечные Михайлиса выдержат напряженный график и выжмут из него несколько успешных игр, то могут даже задуматься над вхождением в топ-6 конференции.
"Ак Барс" (34 очка) с "Автомобилистом" (33) немного оторвались от всех, а квартет других команд будет в зоне досягаемости при стабильном наборе баллов. Это "Салават Юлаев" (31), "Трактор" (30), Авангард" (30) и "Металлург" (29). Над всеми конкурентами есть преимущество в матчах (от трех до шести). Возможно поможет и то, что "Барыс" с тремя из шести оппонентов сыграет до конца ноября.
Ничего не потеряно для столичного клуба и в борьбе за победу в дивизионе Чернышева. Лидирует тут уфимская команда с 31 очком, но "Салават Юлаев" сыграл уже 25 игр. На три встречи меньше провел "Авангард", у которого 30 баллов. 22 очка и 19 игр у "Барыса", и он вполне способен ликвидировать отставание до минимума. Еще ниже идут "Сибирь" (21 очко в 24 играх) и "Амур" (20 очков в 25 встречах), но им сложнее будет вмешаться в борьбу за первые места.
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