Новые лидеры из Канады? В "Барысе" показали, как будут использовать дебютантов с опытом игры в НХЛ

Тренерский штаб "Барыса"
нашел позиции для канадских новичков Диллона Хетерингтона
и Фила Варона
перед их дебютом в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ). Подробнее об этом - в материале корреспондента Vesti.kz
.
Канадские дебютанты присоединились к казахстанской команде, а первые матчи могут провести уже в выездной серии, которая стартует 8 ноября. Тренировка "Барыса" показала, какие роли были предварительно приготовлены для новобранцев.
Как и предполагалось, центральный нападающий Варон
(номер 26) сыграет в первой атакующей тройке вместе со шведом Линусом Виделлем
и соотечественником Мэттом Фрэттином
. Казахстанец Роман Старченко
, который ранее играл в этом сочетании, "покинул" ударную тройку и на лед, скорее всего, выйдет в третьем звене.
В пару к Даррену Дицу
отправится Хетерингтон (номер два). Без изменений осталось звено Кертиса Волка
. В трио с ним сыграют Никита Михайлис
и Якоб Лилья
, а в обороне - Джесси Блэкер
и Виктор Сведберг
.
Старченко
играл в желтой форме, как и Антон Сагадеев
с Дмитрием Шевченко
(это сочетание было в рижским "Динамо"). В красный состав вошли Павел Акользин
, Дмитрий Гурков
с Егором Петуховым
. В резерве есть еще Алихан Асетов
с Аркадием Шестаковым
.
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Добавим, что следующая выездная серия "Барыса" стартует 8 ноября в Череповце матчем с "Северсталью". После 18 встреч столичный клуб набрал 20 очков и занимает десятое место на "Востоке". За 16 дней подопечные Юрия Михайлиса проведут восемь игр в КХЛ, которые могут стать определяющими в борьбе за место в плей-офф.
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