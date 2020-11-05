Новички "Барыса" с опытом игры в НХЛ присоединятся к команде Михайлиса перед выездной серией

Канадские новички "Барыса" Диллон Хетерингтон
и Фил Варон
могут отправиться на следующую выездную серию игр Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ) вместе со столичной командой, передает корреспондент Vesti.kz
.
Хоккеисты прибудут в Нур-Султан в ближайшее время и проведут под руководством Юрия Михайлиса
первые тренировки с "Барысом". Игроки должны будут подтвердить, что они здоровы и готовы к матчам в КХЛ. Дебют Хетерингтона с Вароном может состояться
в одной из выездных встреч.
Добавим, что 25-летний защитник Хетерингтон и 29-летний центрфорвард Варон, имеющие опыт выступления в НХЛ, подписали
со столичным клубом соглашения до конца года. По словам Михайлиса, селекционеры подобрали игроков, которые должны занять проблемные позиции.
Нападающего тренер предварительно определил в первую атакующую тройку, а защитник, скорее всего, будет играть в паре с капитаном Дарреном Дицем
. Не исключено, что приглашение новых игроков повлечет
за собой отказ от услуг кого-то из задействованных уже исполнителей.
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Добавим, что следующая выездная серия "Барыса" стартует 8 ноября в Череповце матчем с "Северсталью". После 18 встреч столичный клуб набрал 20 очков и занимает десятое место на "Востоке". За 16 дней подопечные Михайлиса проведут восемь игр в КХЛ, которые могут стать определяющими
в борьбе за место в плей-офф.
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