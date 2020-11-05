Дубль от Михайлиса, или когда прервет безголевую серию второй снайпер "Барыса" в КХЛ

Форвард сборной Казахстана Никита Михайлис
стартовал в сезоне Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ) с семи забитых голов за "Барыс"
, но в четырех встречах подряд не может отличиться. О важной роли 25-летнего снайпера в столичной команде - в материале корреспондента Vesti.kz
.
"Десятка" казахстанской команды является самым ярким исполнителем в обновленном "Барысе", который может не только забить гол, но сделать это красиво. В межсезонье он мог перебраться в более богатые команды, но решил остаться в Нур-Султане. В пяти из шести первых игр сезона Михайлис забивал по голу.
Не каждая его шайба приносила победу, но за очки клубу цепляться помогала. Казахстанский форвард второй клубный снайпер после Даррена Дица
(8+2), но вполне способен обойти капитана "Барыса", ведь защитник тоже перестал забивать (семь игр без шайб). Третьим снайпером команды является Якоб Лилья
(5+6).
Почему ждем голов от Михайлиса? Во-первых, он может прервать голевую засуху в играх с очень серьезной оппозицией
. Во-вторых, "десятый" номер отмечался дублями в матчах с ближайшими соперниками "Барыса" - он забросил по две шайбы "Северстали", "Локомотиву", "Авангарду" и СКА. В новом сезоне больше одного гола за игру Никита не забивал.
Небольшой перерыв и победы могут пойти на пользу форварду, который способен обновить свое лучшее достижение в регулярном чемпионате (17+18). Возможно, он не часто ассистирует, но Михайлис - это снайпер в первую очередь, а уже затем распасовщик. Статистика партнеров от его голов не страдает - с ним играют чаще всего Кертис Волк
(4+8) и Лилья.
Михайлис продолжает удерживать первое место в клубе по забитым голам в большинстве (три шайбы). На один гол отстают Диц с Романом Старченко
, а еще у четырех хоккеистов по шайбе. Поэтому Никита является очень важной фигурой в "Барысе", и если он забивает, то клуб обычно получает шанс на очки.
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Напомним, 8 ноября в Череповце в матче с "Северсталью" "Барыс" начнет
серию из восьми игр за 16 дней. После 18 игр столичная команда занимает десятое место на "Востоке" с 20 очками, и всего на балл отстает от зоны плей-офф.
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