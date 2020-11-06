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Фрэттин или Старченко. Кто потеряет место и как сыграет "Барыс" после приезда новичков с опытом в НХЛ

Будут изменения и в обороне.

Фрэттин или Старченко. Кто потеряет место и как сыграет "Барыс" после приезда новичков с опытом в НХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Казахстанский клуб "Барыс" должен существенно переработать состав с приездом канадских новичков Диллона Хетерингтона и Фила Варона. Потеряет игровое время не только один из ведущих форвардов, но и защитник сборной Казахстана. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Главный тренер казахстанского клуба Юрий Михайлис анонсировал приезд новобранцев как усиление проблемных позиций. Наставник сразу определил, что Варон сыграет в центре атаки первого звена, а Линус Виделль, который начинал сезон в КХЛ на этой позиции, вернется на привычный край в атаке.


Кто сыграет с другого края? Скорее всего, канадец Мэтт Фрэттин. Если 32-летний форвард не покинет клуб после двух шайб в последних играх, то по ротации его вряд ли будут двигать. Это может произойти только в одном случае - им недовольны и с ним хотят расстаться. Многолетний бомбардир Роман Старченко отойдет во второе или третье звено.

Может присоединиться 34-летний форвард к дуэту Кертиса Волка с Никитой Михайлисом. Подвинется по составу казахстанец к шведскому легионеру Якобу Лилье, который наконец нашел свою игру в КХЛ. Если так произойдет, то будет наигрываться ударное звено для сборной Казахстана. Если нет, то Старченко или все же Фрэттин (примерно 50 на 50) будет в третьем звене.



Что касается Хетерингтона, то 25-летний защитник - это напарник для Даррена Дица. В дуэт к капитану пробовали разных игроков, но, видимо, никто не убедил тренерский штаб. Новичок должен страховать Дица, чтобы дать больше свободы в атаке для лидера "Барыса". Защитники сборной Казахстана, которые прежде играли на этой позиции, сыграют в третьей паре или будут заменять друг друга. 

Дуэль с "Авангардом", или матчи с кем могут вернуть "Барыс" в зону плей-офф КХЛ

Таким образом, канадские новички "Барыса" должны прийти в казахстанский клуб на ключевые позиции и реально усилить команду. Возможно, что это произойдет в ближайшее время, когда игроки присоединятся к основному составу. Столичный клуб отправляется на выезд, который начнется в Череповце 8 ноября.

"Барыс" ждет марафон, когда они за 16 дней сыграют восемь встреч. Казахстанский клуб будет иметь шанс обойти конкурентов, ведь сыграет больше матчей с примерно одними и теми же соперниками. От зоны плей-офф, которую замыкает "Сибирь" с 21 очком, "Барыс" отстает только на один балл.

Новички "Барыса" с опытом игры в НХЛ присоединятся к команде Михайлиса перед выездной серией

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ НХЛ Диц Даррен Михайлис Никита Михайлис Юрий Фрэттин Мэтт

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