Фрэттин или Старченко. Кто потеряет место и как сыграет "Барыс" после приезда новичков с опытом в НХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" должен существенно переработать состав с приездом канадских новичков Диллона Хетерингтона и Фила Варона. Потеряет игровое время не только один из ведущих форвардов, но и защитник сборной Казахстана. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.
Главный тренер казахстанского клуба Юрий Михайлис анонсировал приезд новобранцев как усиление проблемных позиций. Наставник сразу определил, что Варон сыграет в центре атаки первого звена, а Линус Виделль, который начинал сезон в КХЛ на этой позиции, вернется на привычный край в атаке.
Кто сыграет с другого края? Скорее всего, канадец Мэтт Фрэттин
. Если 32-летний форвард не покинет клуб после двух шайб в последних играх, то по ротации его вряд ли будут двигать. Это может произойти только в одном случае - им недовольны и с ним хотят расстаться. Многолетний бомбардир Роман Старченко
отойдет во второе или третье звено.
Может присоединиться 34-летний форвард к дуэту Кертиса Волка
с Никитой Михайлисом
. Подвинется по составу казахстанец к шведскому легионеру Якобу Лилье
, который наконец нашел свою игру в КХЛ. Если так произойдет, то будет наигрываться ударное звено для сборной Казахстана. Если нет, то Старченко или все же Фрэттин (примерно 50 на 50) будет в третьем звене.
Что касается Хетерингтона, то 25-летний защитник - это напарник для Даррена Дица
. В дуэт к капитану пробовали разных игроков, но, видимо, никто не убедил тренерский штаб. Новичок должен страховать Дица, чтобы дать больше свободы в атаке для лидера "Барыса". Защитники сборной Казахстана, которые прежде играли на этой позиции, сыграют в третьей паре или будут заменять друг друга.
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Таким образом, канадские новички "Барыса" должны прийти в казахстанский клуб на ключевые позиции и реально усилить команду. Возможно, что это произойдет в ближайшее время, когда игроки присоединятся
к основному составу. Столичный клуб отправляется на выезд, который начнется в Череповце 8 ноября.
"Барыс" ждет марафон, когда они за 16 дней сыграют восемь встреч. Казахстанский клуб будет иметь шанс обойти
конкурентов, ведь сыграет больше матчей с примерно одними и теми же соперниками. От зоны плей-офф, которую замыкает "Сибирь" с 21 очком, "Барыс" отстает
только на один балл.
Новички "Барыса" с опытом игры в НХЛ присоединятся к команде Михайлиса перед выездной серией
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