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Юрия Михайлиса могут уволить, или почему "Барыс" не имеет права проигрывать аутсайдерам КХЛ

Казахстанский клуб уступил в четырех матчах подряд.

Юрия Михайлиса могут уволить, или почему "Барыс" не имеет права проигрывать аутсайдерам КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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ХК "Барыс" не может проиграть матч китайскому "Куньлуню" и рижскому "Динамо" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), ведь тогда клубу придется отправить в отставку тренерский штаб Юрия Михайлиса. Аргументы и факты - в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанский тренер-дебютант неплохо стартовал в турнире, столкнувшись с форс-мажорными обстоятельствами (длительный карантин из-за COVID-19). "Барыс" сильно не отваливался от зоны плей-офф, добиваясь результата даже с фаворитами КХЛ. Команда крупно не проигрывала, неудачных серий себе не позволяла, а Михайлис выглядел довольно уверенно.


Но ситуация поменялась. Вместо попадания в топ-8 казахстанская команда набрала всего одно очко в четырех последних играх. "Барыс" ждет канадца Фила Варона, как вариант для усиления игры. Возможно, что будут и другие новички, но два следующих матча казахстанская команда обязана выигрывать и с имеющимися игроками.

Первым оппонентом станет китайский "Куньлунь", занимающий последнее место на "Востоке" с 11 очками. Соперников можно назвать андердогами в матче, но клуб из Китая выиграл четыре последних матча из пяти (всего пять побед в 19 играх) и начинает всплывать по таблице. С "Барысом" они уже встречались, и казахстанцы едва не допустили камбэк (3:2).



Для команды Михайлиса любой соперник опасен. Это доказал другой аутсайдер турнира - клуб "Сочи", который всухую переиграл "Барыс", впервые в сезоне не дав забить столичной команде и гола. Проигрыш в этом опасном матче может привести к серьезным мерам. "Барыс" довольно неплохо играет против "Куньлуня" (девять побед и четыре поражения), но сейчас силы равны.

Следом в Нур-Султан прилетит рижское "Динамо", которое проиграло шесть последних встреч и замыкает таблицу Западной конференции с семью очками (в 14 играх). Исторически "Барыс" играет успешно против латвийской команды (16 побед против восьми), но год назад в Казахстане оказались сильнее гости (3:4 ОТ). Не спас от поражения и дубль Алихана Асетова.

В новом сезоне команды уже пересекались. За стартовые 17 минут казахстанский клуб создал преимущество в три гола, а затем с трудом сохранил его (3:2). Для Михайлиса матч был дебютным в Лиге, и он начал турнир со сложной победы. Еще бы одна, а лучше две поправили бы дела в таблице и улучшили эмоциональный фон в "Барысе".

Таким образом, казахстанский клуб обязан выигрывать оба матча с аутсайдерами лиги. Любой другой результат с потерей очков должен привести к серьезным последствиям. С другой стороны, для команды Михайлиса подобрались два идеальных соперника, чтобы вывернуться из серии поражений. Осталось победить на льду.

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Ранее "Барыс" официально объявил об однолетнем контракте с канадским нападающим Филом Вароном, а 29-летний игрок прокомментировал возможность своего дебюта в КХЛ.

"Барыс" продолжит борьбу в КХЛ домашними матчами с "Куньлунем" (30 октября) и рижским "Динамо" (3 ноября). После 16 игр команда Юрия Михайлиса занимает десятое место в Восточной конференции. 

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Метки:
Михайлис Юрий Барыс в КХЛ КХЛ Куньлунь

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