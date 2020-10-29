"Слабо держит удар". В России отреагировали на четвертое поражение подряд "Барыса" в КХЛ

"Чемпионат"
не оставил без внимания матч между "Сочи"
и "Барысом"
, в котором казахстанский клуб уступил
со счетом 0:3, тем самым потерпев четвертую неудачу кряду в Континентальной хоккейной лиге.
"Барыс" потух и подарил "сухарь" внуку Третьяка. Что происходит с казахстанской командой?
Стоило мне похвалить "Барыс" после трех подряд побед на выезде и предположить, что с Юрием Михайлисом команда успешно продолжает дело Андрея Скабелки, как казахстанцы неожиданно упали в яму. Четыре подряд поражения, причем серия эта началась после того, как "Барыс" умудрился отдать "Йокериту" матч в Нур-Султане, ведя 4:0 за 15 минут до конца основного времени.
Неужели то поражение так сильно ударило по команде? Возможно, хотя в спортивной среде принято моментально выкидывать неудачную игру из головы. Или же есть тренерская проблема, которую "Барысу" предрекали сразу после назначения Михайлиса? Тут выводы пока делать рано, но факт в том, что нурсултанцы очень слабо сыграли последний матч в Сочи. Проиграть "Ак Барсу" (злому после 1:7 в Хабаровске) и "Сибири" (поймавшей кураж) - не зазорно, но вот эти 0:3 против невнятных "леопардов" наводят на нехорошие мысли. "Барыс" не смог ни разу пробить одного из самых слабых вратарей КХЛ Максима Третьяка, да и вообще позволил сочинцам полностью контролировать ход игры.
Что происходит с "Барысом"? Паниковать рано, но видно, что команда из Нур-Султана слабо держит удар. Не хватает строгости в организации игры и дисциплины, что были при Скабелке, плюс "Барыс" мог накрыть функциональный спад после почти месячного сидения на карантине - эту причину тоже не будем откидывать. Сейчас активизировались разговоры о шатком положении Михайлиса в клубе, но тренеру-дебютанту КХЛ все же стоит дать поработать", - говорится в тексте.
Отметим, что следующую игру казахстанский клуб проведет с китайским "Куньлунем" 30 октября в Нур-Султане. К этой игре астанчане подходят с четырьмя поражениями в пассиве, уступив ранее "Йокериту" (4:5 в овертайме), "Ак Барсу" (1:3), "Сибири" (1:3) и "Сочи" (0:3).
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