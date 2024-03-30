Нападающий сборной Казахстана помог пройти "Спартак" в плей-офф КХЛ

Магнитогорский "Металлург" обыграл в Москве "Спартак" в рамках 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "магнитки". В первом периоде на 18-й минуте отличился Роман Канцеров. Второй гол состоялся во втором периоде на 38-й минуте: шайба на счету Дениса Зернова. Окончательный результат в середине третьего периода (50 минута) оформил нападающий сборной Казахстана Никита Михайлис.

"Металлург", одержав победу в серии до четырех побед (4:2), вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона 2023/24 Михайлис провел 64 матча, набрав 38 очков (19+19). В плей-офф казахстанец сыграл 12 матчей, набрав три очка (1+2).