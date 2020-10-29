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Баран не виноват. Как "Барыс" потерял свою игру и выпал из зоны плей-офф КХЛ

Казахстанский клуб сохраняет теоретические шансы.

Баран не виноват. Как "Барыс" потерял свою игру и выпал из зоны плей-офф КХЛ
Фото: ХК "Сочи"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Казахстанский клуб "Барыс" проиграл четвертый матч подряд и отдалился от зоны плей-офф Восточной конференции КХЛ. Некоторые моменты неудачной игры команды Юрия Михайлиса, которой нужно сделать серьезные выводы, в материале корреспондента Vesti.kz.

После 16 игр казахстанский клуб набрал 16 очков и обосновался на десятом месте на "Востоке". От зоны плей-офф отделяют всего три очка, но даже четыре-шесть матчей в запасе перед конкурентами не дают гарантию, что "Барыс" отыграет отставание. Команда Михайлиса утратила спортивный фарт.


Возможно, что нездоровую атмосферу в раздевалку добавили возможные трансферы клуба. Должен приехать канадец Фил Варон, и кого-то из форвардов могут попросить на выход. Клуб может подписать также защитника - еще один игрок основного состава потеряет игровое время.



Эти новости сыграли негативную роль. Вместо борьбы за место в составе клуб получил провал и слабую игру. Как может команда, в первые полтора месяца турнира биться за каждый балл, просто взять и потерять свою игру. Если поражение "Йокериту" (даже с 4:0) или "Ак Барсу" можно объяснить, то безликая игра с "Сочи", это провал.

Психология? В какой-то момент все развалилось, как карточный домик. Общие проблемы по преодолению коронавируса и борьба за место в плей-офф должны были сплотить коллектив и помочь развивать игру. Но "Барыс" перестал давать результат. Прямо сейчас - у казахстанской команды худшая атака Восточной конференции по результативности и предпоследняя в Лиге.

Последние игры показали, что трудности не только с розыгрышем большинства, но и контратаками, которые не раз приносили очки. Позиционной атаки в "Барысе", можно сказать, нет. Диктовать условия игры не получается даже аутсайдерам, вроде "Сочи". В такой ситуации опасен даже "Куньлунь", ведь китайский аутсайдер выиграл четыре из пяти последних матчей с более сильной оппозицией.



Российский тренер Алексей Ковалев был на грани увольнения, но команда помогла наставнику сохранить позицию. Помогут ли игроки "Барыса" и поддержат ли они тренерский штаб? Пару игр хоккеисты были дисциплинированы и собраны, но в последней встрече не сдержались даже Даррен Диц с Кертисом Волком. Все сыпется на глазах.

Защитник Никита Клещенко рассказал после матча с "Сочи", что "Барысу" нужно сплотиться и выйти из пике. Услышат ли его одноклубники? Или баран, которого предложили принести в жертву, - единственный выход. Станет ли он тем катализатором и помощником от будущих побед? Вряд ли. "Барысу" нужно самостоятельно выходить из сложной ситуации, иначе решения будут искать совсем другие люди.

Куда пропал защитник сборной Казахстана? В "Барысе" потерялся один из самых результативных игроков

Напомним, в следующем матче, который пройдет 30 октября, "Барыс" примет "Куньлунь". Обе команды не входят в зону плей-офф Восточной конференции - "Барыс" идет десятым (16 очков), а "Куньлунь" - 12-м (11 очков). 

Варон еще не приехал, а его уже боятся. Поможет ли "Барысу" канадский новичок из НХЛ

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Юрий

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