Кто останется в команде, а кто покинет? В "Барысе" дали ответ

Генеральный менеджер "Барыса" Олег Болякин рассказал, кого из хоккеистов не будет в команде в следующем сезоне, а кого хотят оставить, передают Vesti.kz.

- Аркадий Шестаков в этом сезоне показал лучший процент выигранных вбрасываний, лучший сезон. Что по нему скажете? Насколько на него рассчитывает клуб?

- Мы на него рассчитываем. У него агент Игорь Парашкин, звонил мне сейчас. До этого мы обсуждали повышение контракта, Борис Анатольевич сказал, что нужно вести переговоры. Его мы, конечно, хотим сохранить, это наш воспитанник. Поэтому сейчас будем обсуждать цену вопроса, - приводит его слова "Шайба.kz" со ссылкой на "От Синей Линии".

- Понтус Оберг?

- Большой вопрос.

- Энтони Камара?

- Тоже большой вопрос.

- Рудольф Червени?

- Не будет.

- Даниил Апальков?

- Хотим сохранить для четвертого-пятого звена. Я думаю, что он нам будет необходим с тем опытом, что у него есть. Когда мы его взяли в команду, у многих были сомнения, но своей игрой он показал, что он достаточно квалифицированный игрок.

- Егор Шалапов?

- Не будет.

- Понятно, что Андрея Шутова будут продлевать. В прошлом году у него было пять матчей, в этом сезоне - 40. Насколько этот колоссальный рост и нагрузку он принял, переработал и прошел?

- Я думаю, процентов на 60. Он справился со своими обязанностями. На его игру и вообще на игру вратарей повлияло то, что у нас отсутствовали качественные защитники. На них ложилась большая нагрузка, где-то не доигрывали. Были нелепые и необязательные ошибки неквалифицированных игроков, которых на следующий год не будет в составе.

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24 "Барыс" занял последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 68 матчах и оставшись без плей-офф Кубка Гагарина.

Сезон команда начинала с белорусским тренером Андреем Скабелкой, впоследствии его сменил казахстанец Галым Мамбеталиев, на место которого до конца "регулярки" назначили Олега Болякина.