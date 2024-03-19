"Авангард" решил судьбу тренера после 0:7 в Кубке Гагарина

Омский хоккейный клуб "Авангард" расторг контракт по соглашению сторон с главным тренером Михаилом Кравцом, сообщают Vesti.kz. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Звягин.

"Команда продолжает подготовку к третьей игре серии с "Локомотивом" в плановом режиме: после восстановительной тренировки "Авангард" отправится в Ярославль", - говрится в сообщении "ястребов"

Накануне "Авангард" проиграл "Локомотиву" в серии второго раунда Кубка Гагарина-2024 со счетом 0:7.

Напомним, в первом матче этой четвертьфинальной серии победитель определился только в овертайме. "Локомотив" выиграл ту встречу со счетом 2:1.

Третья встреча состоится в Ярославле 20 марта.