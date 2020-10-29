Иностранный тренер рассказал о предложении от "Барыса"

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КХЛ ВХЛ Казахстан (Хоккей) Сборные (хоккей) МХЛ НХЛ Бенди (хоккей с мячом) Женский хоккей
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Иностранный тренер рассказал о предложении от "Барыса"

Также у него были варианты из ВХЛ.

Иностранный тренер рассказал о предложении от "Барыса"
Андрей Сидоренко. Фото: РИА Новости/Владимир Песня©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Белорусский тренер Андрей Сидоренко, возглавивший гродненский "Неман", рассказал, что мог оказаться в "Барысе", сообщает Pressball.by со ссылкой на его интервью пресс-службе Parimatch.

- Гродно - город с хоккейными традициями, поэтому очень интересно приступить здесь к работе. "Неман" я считаю топ-клубом, работать здесь интересно и престижно, поэтому особо не раздумывал над предложением. Со мной связался Анатолий Варивончик, человек, который в хоккее разбирается, мы обсудили детали и план, как двигаться дальше, - отметил он.

- Вы долго думали прежде, чем принять предложение из Гродно?

- Я недавно начал работу в Орше. Хочу сказать большое спасибо. Несмотря на короткое время, что я там провел. Людям на местах хоккей интересен. Если честно, то раздумывал над предложением "Немана", но слишком уж соскучился по работе. Сейчас осваиваюсь в Гродно, здесь хорошая инфраструктура, живу пока в гостинице.

- Это предложение было единственным за последнее время?

- Перед стартом сезона были варианты работы в КХЛ - "Барыс", но не срослось из-за некоторых нюансов. Еще были предложения из ВХЛ, но они не очень устраивали. Затем пандемия - вариантов работы было не так много.

61-летний Сидоренко имеет опыт работы не только на клубном уровне, но и возглавлял сборную Беларуси в период 2018-2019 годов. 

Напомним, что "Барыс" решил сделать ставку на местного специалиста, объявив 17 июня о назначении 51-летнего Юрия Михайлиса. С казахстанским тренером команда стартовала в новом сезоне КХЛ. В системе клуба Михайлис работает с 2007 года.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
20:30
Хоккей

Прошу на выход, или как в "Барысе" расстаются с главными тренерами в КХЛ
Сегодня
19:38
Хоккей

"Слабо держит удар". В России отреагировали на четвертое поражение подряд "Барыса" в КХЛ
Сегодня
19:12
Хоккей

Иностранный тренер рассказал о предложении от "Барыса"
Сегодня
18:00
Хоккей

"Может вернуться к старому методу - зарезать барана?". У "Барыса" серия из 4-х поражений. Так уже делали в казахстанском футболе
Сегодня
14:37
Хоккей

Баран не виноват. Как "Барыс" потерял свою игру и выпал из зоны плей-офф КХЛ
Сегодня
11:06
Хоккей

"Такие матчи придают уверенность". Форвард "Сочи" прокомментировал победу над "Барысом"
Сегодня
08:46
Хоккей

Михайлису предложили зарезать барана после четвертого поражения "Барыса" подряд
Сегодня
01:39
Хоккей

"Исключить глупые голы". Хоккеисты "Барыса" высказались о провальной серии матчей в КХЛ
Сегодня
01:19
Хоккей

Идеальная игра? Тренер "Сочи" прокомментировал победу над "Барысом" в КХЛ
Сегодня
01:09
Хоккей

"Сделаем выводы". Тренер "Барыса" - о четвертом поражении подряд, жертвенном баране и надломе команды
Сегодня
00:40
Хоккей

Регресс? "Барыс" всухую уступил аутсайдеру "Запада" и проиграл четвертый матч подряд в КХЛ
Вчера
23:22
Хоккей

Варон еще не приехал, а его уже боятся. Поможет ли "Барысу" канадский новичок из НХЛ
Вчера
21:40
Хоккей

"Барыс" назвал состав на выездной матч КХЛ с "Сочи"
Вчера
18:43
Хоккей

Силовой прием канадского хоккеиста "Барыса" стал одним из лучших игровой недели КХЛ
Вчера
17:26
Хоккей

"Состав астанчан пополнит яркий новичок". КХЛ - о гостевом матче "Барыса" с "Сочи"
Вчера
16:15
Хоккей

Куда пропал защитник сборной Казахстана? В "Барысе" потерялся один из самых результативных игроков
Вчера
15:34
Хоккей

"Скорее мертв, чем жив". "Барысу" предрекли победу после трех поражений подряд в КХЛ
Вчера
14:55
Хоккей

"Ортио тащит!". Сэйв вратаря "Барыса" вошел в топ-10 спасений восьмой недели КХЛ
Вчера
13:01
Хоккей

Удачный трансфер. Как в "Барысе" прогрессирует форвард из Швеции
Вчера
11:10
Хоккей

Долгожданная победа? Прямая трансляция матча "Барыса" против "Сочи" в КХЛ
Вчера
09:00
Новости сайта

Хабиб - лучший, откровения голкипера "Барыса", точка в вопросе с пенальти на Зайнутдинове. Главное к утру
27 октября
22:15
Хоккей

Двухметровый вариант. В "Барысе" нашли еще одного напарника для Даррена Дица
27 октября
21:26
Хоккей

Зачистка в "Барысе". Определены первые "жертвы" борьбы с игровым кризисом в казахстанском клубе
27 октября
18:05
Хоккей

"У меня просят автографы, как у Гарета Бэйла". Ортио - о жизни в Казахстане и причинах перехода в "Барыс"
27 октября
15:16
Хоккей

Пять проблем "Барыса", которые мешают команде Михайлиса бороться за плей-офф КХЛ
27 октября
13:17
Хоккей

"Фрэттин вернулся, но толку нет". Казахстанский комментатор - об усилении "Барыса", форварде из НХЛ и еще одном трансфере
27 октября
07:46
Новости сайта

Победы "Кайрата" и "Астаны", третье подряд поражение "Барыса" и переход форварда из НХЛ. Главное к утру
26 октября
22:49
Хоккей

Канадский промах "Барыса". Как команда Михайлиса спасает место в Кубке Гагарина
26 октября
21:49
Хоккей

Про "засосы" и "кровь из носа". Как игроки "Барыса" отреагировали на третье поражение подряд в КХЛ
26 октября
21:30
Хоккей

"Соперник перебросал нас". Тренер "Сибири" прокомментировал победу над "Барысом" в КХЛ
24 октября
18:25
Хоккей

Видеообзор матча, или как "Барыс" на своем льду проиграл "Ак Барсу"
28 августа
16:08
Хоккей

Видеообзор разгромной победы "Барыса" над "Сарыаркой"
9 августа
03:39
Хоккей

Как Скабелка выиграл первый трофей после ухода из "Барыса"
7 марта 2020
21:22
Хоккей

Видеообзор победы "Барыса" над "Металлургом" в четвертом матче плей-офф КХЛ
4 марта 2020
00:12
Хоккей

Видеообзор второго матча "Барыс" - "Металлург" в серии плей-офф КХЛ
27 августа 2015
22:09
Хоккей

"Барыс" - "Салават Юлаев" (5:3). Фото
14 августа 2015
00:54
Хоккей

"Барыс" - обладатель Кубка Президента по хоккею
9 августа 2015
23:58
Хоккей

Фото: "Барыс" открыл новую арену и одержал на ней первую победу
14 февраля 2015
09:25
Хоккей

Драка Рыспаев VS Меньшиков и другие интересные моменты матча "Сибирь" - "Барыс"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика