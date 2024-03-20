Не стало одного из самых известных легионеров в истории КХЛ

Скончался бывший нападающий НХЛ и КХЛ Крис Саймон. Канадцу было 52 года, передают Vesti.kz.

За океаном он выступал за "Колорадо Эвеланш", "Вашингтон Кэпиталз", "Чикаго Блэкхокс", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Калгари Флэймз", "Нью-Йорк Айлендерс", "Миннесота Уайлд".

В 1996 году стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Колорадо Эвеланш". Саймон выходил на площадку в 12 из 22 матчей плей-офф и набрал 3 очка (1+2).

В КХЛ играл за "Витязь", московское "Динамо" и новокузнецкий "Металлург".

В 2017-м у Саймона были диагностированы симптомы хронической травматической энцефалопатии. Он не мог работать, у него развились депрессия, артрит, посттравматическое стрессовое расстройство.

Крис умер в Онтарио 18 марта.