"Может вернуться к старому методу - зарезать барана?". У "Барыса" серия из 4-х поражений. Так уже делали в казахстанском футболе

Накануне главному тренеру "Барыса
" Юрию Михайлису
предложили принести в жертву барана после четвертого подряд поражения в КХЛ. Ранее хоккейный клуб несколько раз проводил этот древний ритуал. Vesti.kz
предлагают вспомнить эти моменты, а также узнать другие команды, использовавшие обряд жертвоприношения в своих целях.
Первопроходцами в этом деле стал карагандинский "Шахтер". Летом 2013 года подопечные Виктора Кумыкова пробились в раунд плей-офф Лиги чемпионов, где встречались с грозным "Селтиком" из Шотландии. Перед встречей с матерым соперником казахстанские функционеры решили задобрить
высшие силы и принесли в жертву черного барана. Наверху обряд оценили, а "горняки" со счетом 2:0 победили. Однако в ответной встрече карагандинцам не разрешили проводить
ритуалы, что вылилось в крупное поражение со счетом 0:3.
Спустя два года к помощи извне впервые прибегли в хоккейной команде "Барыс". Тогда кровью животного окропили
новую домашнюю арену клуба, а также раздевалку казахстанцев. И в этот раз боги остались довольны жертвой и позволили хозяевам обыграть питерский СКА (4:2). Однако не всегда ритуал приносил удачу. В 2018 году на одной из тренировок зарезали барана и в присутствии игроков кровью отметили хоккейные ворота. Этот эпизод шокировал хоккеистов "Барыса", в особенности голкипера Хенрика Карлссона
. Не оставил без внимания этот эпизод известный казахстанский комедийный актер, режиссер и продюсер Нуртас Адамбай.
Популярная личность подчеркнул, что ритуал "Барыса" прекрасно вписывается в концепцию энергии будущего и провел параллели
с выставкой EXPO в Казахстане.
Между тем, шокирующие иностранцев ритуалы проводились не только в Казахстане. В 2017 году российский "Амкар" зарезал барана
перед матчем с "Арсеналом" и добился успеха (1:0). В свою очередь эту традицию пермяки "подсмотрели" у Юрия Семина, который перед каждым сезоном в "Локомотиве" приносил в жертву парнокопытное. К слову, у этого обряда было практическое объяснение, мясом угощали
весь коллектив клуба. Уехавший в Россию серб Джордже Деспотович
также в одном из интервью вспомнил о том, что перед игрой за "Жетысу" ему накапали кровь в бутсу. Ритуал оказался эффективным и нападающий забил гол.
"Мне накапали крови в бутсу". Деспотович - о ритуале с бараном, непростых условиях в Казахстане и хороших зарплатах в КПЛ
Отметим, что предложение "вернуться к старому методу
" и зарезать барана, прозвучало после матча с "Сочи" (0:3). Сам Михайлис ответил, что это может произойти. Завтра, 30 октября, столичные игроки сыграют с китайским "Куньлунем". Обе команды не входят в зону плей-офф Восточной конференции - "Барыс" идет десятым (16 очков), а "Куньлунь" - 12-м (11 очков). Насколько эффективен обряд жертвоприношения сказать сложно. Однако в большом спорте мелочей не бывает и даже поддержка "сверху" может оказаться решающей.
Фото: ФК Шахтер (1), ХК Барыс (2), Eurosport.ru (3)
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