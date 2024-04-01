Появились подробности о новом тренере "Барыса"

Руководство "Барыса" намерено подписать на пост главного тренера иностранного специалиста, передают Vesti.kz.

По информации Metaratings.ru, в шорт-листе казахстанского клуба находятся несколько кандидатур. При этом их имена не уточняются.

Напомним, прошедший сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" начинал с белорусом Андреем Скабелкой, после его отставки астанчан тренировали казахстанцы Галым Мамбеталиев и Олег Болякин. "Регулярку" они завершили на последнем, 12-м месте в таблице Восточной конференции.

Ранее в "Барысе" рассказали, кто останется в команде, а кто уйдет, подробности - здесь.