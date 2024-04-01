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Покинет ли "Барыс" КХЛ? В клубе сделали заявление

Покинет ли "Барыс" КХЛ? В клубе сделали заявление
©hcbarys.kz

Генеральный директор "Барыса" Борис Иванищев прокомментировал итоги Совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Ранее КХЛ объявила о решениях заочного заседания Совета директоров. Одним из них является утверждение новых предельных сроков сезона в КХЛ и Молодежной хоккейной лиге - 31 мая, что не устраивает "Барыс". Предыдущие сезоны завершались до 30 апреля.

"В конце прошлой недели состоялся Совет директоров Лиги, на котором были утверждены новые предельные сроки проведения чемпионатов КХЛ и МХЛ. При рассмотрении вопроса о продлении предстоящих сезонов до 31 мая, вероятно, не учитывалось, что система "Барыса" является базовым клубом для подготовки игроков сборных команд Республики Казахстан всех уровней. К тому же некоторые игроки сборной Казахстана сейчас выступают в других клубах КХЛ. А чемпионаты мира под эгидой Международной федерации хоккея в элитном дивизионе проводятся как раз в майский период. Сборы для подготовки к данному турниру начинаются в середине апреля. Продление сезона до 31 мая для "Барыса" и всего казахстанского хоккея влечет за собой определенные риски. При формировании национальной сборной тренерский штаб может остаться без ведущих хоккеистов. Поэтому мы будем обращаться в Лигу с вопросом о сохранении сроков сезона в текущем виде", - приводит слова Иванищева пресс-служба "Барыса".

Ранее появились новости о новом тренере "Барыса", подробности - тут. В прошедшей "регулярке" астанчане заняли последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей

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