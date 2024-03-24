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Скабелке нашли новый клуб. Экс-тренер "Барыса" отреагировал

Скабелке нашли новый клуб. Экс-тренер "Барыса" отреагировал
©ХК "Барыс"

Бывший главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка прокомментировал слухи о назначении в другой клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что белорусский специалист является кандидатом на пост главного тренера "Сибири", в которой он работал с 2014 по 2017 год.

- Со мной представители новосибирского клуба не связывались. Сейчас время такое, всех куда‑то назначают, - сказал Скабелка "Матч ТВ".

- У вас уже были какие‑то предложения по работе в КХЛ?

- Сейчас все предложения идут через агента, поэтому на этот вопрос лучше ответит он. 

В начале сезона‑2023/24 Скабелка возглавлял "Барыс" и покинул столичный клуб в октябре. На его место назначили казахстанца Галыма Мамбеталиева, но и он недолго продержался на своем посту. До конца "регулярки" обязанности главного тренера исполнял другой казахстанец Олег Болякин, который до своего назначения трудился на должности генерального менеджера астанчан.

В тренерской карьере Скабелки также были ярославский "Локомотив", омский "Авангард" и сборная Казахстана.

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Метки:
Скабелка Андрей Барыс в КХЛ КХЛ Сибирь

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