Скабелке нашли новый клуб. Экс-тренер "Барыса" отреагировал

Бывший главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка прокомментировал слухи о назначении в другой клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что белорусский специалист является кандидатом на пост главного тренера "Сибири", в которой он работал с 2014 по 2017 год.

- Со мной представители новосибирского клуба не связывались. Сейчас время такое, всех куда‑то назначают, - сказал Скабелка "Матч ТВ".

- У вас уже были какие‑то предложения по работе в КХЛ?

- Сейчас все предложения идут через агента, поэтому на этот вопрос лучше ответит он.

В начале сезона‑2023/24 Скабелка возглавлял "Барыс" и покинул столичный клуб в октябре. На его место назначили казахстанца Галыма Мамбеталиева, но и он недолго продержался на своем посту. До конца "регулярки" обязанности главного тренера исполнял другой казахстанец Олег Болякин, который до своего назначения трудился на должности генерального менеджера астанчан.

В тренерской карьере Скабелки также были ярославский "Локомотив", омский "Авангард" и сборная Казахстана.