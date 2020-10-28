"Скорее мертв, чем жив". "Барысу" предрекли победу после трех поражений подряд в КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев для "Рейтинга Букмекеров"
дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/21 "Сочи" - "Барыс"
. Он считает, что гости победят.
Встреча пройдет сегодня, 28 октября, в Сочи и начнется в 22:30 по времени Нур-Султана.
"В отличие от "Сочи", который чем дальше, тем глубже сваливается на дно всех турнирных таблиц, "Барыс" уже давно должен быть в зоне плей-офф Восточной конференции. И, скорее всего, все равно там будет. Но в трех последних матчах товарищи из солнечного Казахстана набрали только одно очко. И, похоже, все никак не могут отойти от головомойки, которую им устроили горячие финские парни, отыгравшись с 0:4.
Но долго-то этот коллапс продолжаться не может, и сейчас у "Барыса" прекрасный способ выйти из него. Черное море, столица Олимпиады-2014 и "Сочи", который даже с новым тренером скорее мертв, чем жив.
На стороне казахстанцев и статистика личных встреч, особенно ее последний сегмент, в котором "Барыс" выиграл у южан четыре последних междусобойчика. То есть сочинцы не могут победить вот уже третий год - и с чего бы им победить в нынешних реалиях?
В общем, вы думайте, как хотите, и можете даже считать, что именно с этого матча начнется возрождение "Сочи". Я же склонен думать, что в этом сезоне оно вообще не начнется. Поэтому предпочитаю поставить на победу казахстанцев. Пора им влезать в зону плей-офф Восточной конференции, не дожидаясь отложенных матчей. Много, конечно, забить не получится, но много для победы и не нужно. Гости выиграют что-нибудь вроде 3:1 и прервут проигрышную серию", - отметил он.
Перед этой игрой "Барыс"
с 16 очками занимает десятое место на "Востоке", тогда как "Сочи"
с 12 баллами также располагается на десятой строчке на "Западе".
К предстоящей встрече казахстанский клуб подходит с тремя поражениями в пассиве, проиграв "Йокериту" (4:5 в овертайме), "Ак Барсу" (1:3) и "Сибири" (1:3).
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