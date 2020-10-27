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"У меня просят автографы, как у Гарета Бэйла". Ортио - о жизни в Казахстане и причинах перехода в "Барыс"

Финский голкипер дал большое интервью сайту КХЛ.

"У меня просят автографы, как у Гарета Бэйла". Ортио - о жизни в Казахстане и причинах перехода в "Барыс"
Йони Ортио. Фото: Khl.ru ©
Новости спорта Хоккей
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Признанный лучшим вратарем седьмой недели КХЛ Йони Ортио из "Барыса" в интервью сайту лиги рассказал о своей жизни в Казахстане и процессе адаптации в Казахстане, передает корреспондент Vesti.kz.

До "Барыса" финн два года пробовался в "Витязе", так что опыт выступления в КХЛ у него был. Хоккеист рассказал о различиях между командами. 

- Главное отличие - лимит на иностранных хоккеистов не касается "Барыса", почти половина команды - легионеры, мы хорошо общаемся. Плюс Нур-Султан гораздо больше Подольска. Но мне нравилось в "Витязе", как нравится сейчас и в "Барысе".

Это по-прежнему КХЛ, хоккей не так сильно отличается, а в каждом новом месте много хороших вещей, и я рад, что у меня есть возможность получить разный опыт.

- Стало быть, в "Барысе" вы адаптировались быстрее?

- Да, здесь больше коллег, которые могут объяснить или помочь с какими-нибудь бытовыми вопросами. Столица Казахстана больше и красивее, условия на арене "Барыса" на высоком уровне. Но в то же время я благодарен "Витязю" за проведенный там крутой сезон, все было здорово, и я рад, что поиграл за такой клуб, всегда с теплотой вспоминаю о нем.

- Столкнулись ли вы с какими-либо трудностями в адаптации?

- Не особенно, почти всем тонкостям, которые тебя касаются при переезде, научился еще в "Витязе". Сейчас почти все закрыто из-за коронавируса, поэтому город почти не посмотрел. Ребята, которые играют здесь не первый год, хорошо помогли со всеми проблемами, которые у меня возникли.

Кроме того, Ортио объяснил, почему решил продолжить карьеру в "Барысе", и рассказал, как его путают с Гаретом Бэйлом.

- Знал, что "Барыс" - сильная команда и последние два сезона выступала очень хорошо. Когда играл за "Витязь", приезжал в Нур-Султан, разговаривал с хоккеистами, которые отыграли за "Барыс" несколько сезонов. Всем здесь очень нравится. Поэтому, когда поступило предложение, недолго думал над ним. Я не слышал ни одного плохого отзыва о "Барысе", поэтому решение далось очень просто, - сказал Ортио.

- Вы очень похожи на знаменитого футболиста Гарета Бэйла. Знаете об этом? Любите ли футбол?

- Да, и болею за "Манчестер Юнайтед". Действительно меня путают с Гаретом даже сейчас в Казахстане. Если встречают на улице, уточняют, не Гарет ли я, или же сразу просят автографы. К сожалению, приходится разочаровывать людей (смеется).

Полную версию интервью Йони Ортио читайте здесь

 

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Метки:
Ортио Йони Барыс в КХЛ КХЛ

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