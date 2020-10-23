"Это не я, это Диц". Форвард "Барыса" - о буллите и "сорванном" камбэке в матче с "Ак Барсом"

Нападающий "Барыса" Павел Акользин
после матча с "Ак Барсом"
в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) прокомментировал момент с буллитом и отметил, что удаление лишило команды возможности для камбэка, передает корреспондент Vesti.kz
.
Счет в матче открыл Никита Михайлис
, но гостевая команда забила
три гола и выиграла матч (3:1).
Тренер "Барыса" рассказал о новичке из НХЛ и изменениях в составе после поражения "Ак Барсу"
- Был очень тяжелый матч. Соперник крупно проиграл в Хабаровске. Надо было реабилитироваться. Они с первых минут завладели инициативой. Бежали вперед, прессинговали. Было тяжело. У нас были хорошие моменты, контратаки. Но, к сожалению, мы не реализовали, а они свой момент не упустили. Немножко в конце повлияло удаление. Не будь его, может быть, были бы шансы спасти матч. Хочу отметить нашего вратаря Ортио. Отлично сыграл. Но, к сожалению, так сошлись звезды, что мы проиграли, - поделился своим мнением Акользин.
- В моменте с буллитом, это были нервы?
- Я тут не при чем. Это Даррен (Диц - прим. ред.) нарушал.
- Был момент очень хороший, когда бросал по воротам.
- Была хорошая смена, и мы хорошо прессинговали. Получилось перехватить шайбу в средней зоне. Мне отдали шайбу и я выкатывался на ворота. Но так как смена была длинная и затратная, сил было немного. Решил бросить под ловушку. Чуть-чуть не повезло. Вратарь далеко выкатился. Спас ворота.
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Ранее о матче высказались наставники команд. Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис рассказал
о новичке из НХЛ и изменениях в составе после матча с казанцами, а его коллега Дмитрий Квартальнов назвал
преимущество над казахстанской командой.
Добавим, что после встречи с "Ак Барсом" казахстанский клуб отправится в краткосрочный выезд - 26 октября сыграет с "Сибирью" в Новосибирске, а 28-го - с "Сочи". На 30-е число намечена домашняя встреча "Барыса" с китайским "Куньлунем".
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