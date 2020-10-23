"Шлепок нам нормальный дали". Тренер "Ак Барса" - о разгроме от "Амура" и победе над "Барысом"

Главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов
после матча с "Барысом"
в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) рассказал о возвращении Найджела Доуса
и последствиях разгромного поражения от "Амура"
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Первую шайбу в матче забил Никита Михайлис
, но казанская команда ответила
тремя результативными бросками - 3:1.
- Я думаю, что... Ну, конечно, мы довольны победой. У нас недавно была хорошая игра в Казани. Я думаю, что сегодня мы провели хорошую игру. Как мне кажется, мы были посвежее. Это и определило нашу победу, - отметил Квартальнов.
- По сравнению с игрой в Хабаровске, что вам больше понравилось? За счет чего победили?
- Я просто по отношению к команде сказал - посвежее. В поездке свежесть мнимая. Все компоненты и все линии сыграли получше. Это хорошая реакция ребят на такое жесткое поражение. Шлепок по затылку нам дали нормальный.
- Есть ли понимание по поводу заболевших? Кто вернется?
- Вратари не вернутся. Зарипов, скорее всего, не вернется. Доус и Лукоянов. И швед вернется. Он нам нужен.
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Добавим, что после встречи с "Ак Барсом" казахстанский клуб отправится в краткосрочный выезд - 26 октября сыграет с "Сибирью" в Новосибирске, а 28-го - с "Сочи". На 30-е число намечена домашняя встреча "Барыса" с китайским "Куньлунем".
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