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Вратарь недели. Как в "Барысе" прогрессирует критикуемый легионер из Финляндии

Его признали сильнейших игроком недели.

Вратарь недели. Как в "Барысе" прогрессирует критикуемый легионер из Финляндии
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Финский голкипер Йони Ортио помог "Барысу" победить в последних трех играх Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), выиграв параллельно приз лучшему вратарю недели в турнире. О легионере, который смотрелся неубедительно в первых матчах, но затем нашел свою игру - в материале корреспондента Vesti.kz.

29-летний Ортио приехал в "Барыс" на позицию первого номера, но не убедил в своих возможностях во время товарищеских игр. В стартовых официальных матчах сезона голкипер пропустил 15 шайб, а команда обыграла только "Куньлунь". Пора было что-то менять.

И тут травмировался Хенрик Карлссон. Его финский напарник стал безальтернативным вариантом. И заиграл. Сначала, правда, пропустил по три гола от "Автомобилиста" с "Северсталью", а затем - всего четыре шайбы в трех встречах. Лига отметила его призом недели.

Лучшим матчем можно назвать встречу против лидера Восточной конференции - казанского "Ак Барса". Игроки российской команды совершили 32 броска по воротам Ортио, но финский вратарь оформил первый "сухой" матч в форме "Барыса".



Если финский голкипер, который сейчас улучшает свои позиции среди ведущих вратарей Лиги после последних игр, удержится на уровне, то вполне станет настоящим лидером "Барыса". Как был сезоном ранее канадец Эдди Паскуале, сейчас выступающий за "Локомотив".

"80-й" номер сейчас занимает вторые места в обоих вратарских рейтингах, а его финский коллега поднимается с самых низов топ-30. Ортио тоже может стать лучшим, если команда и дальше будет его поддерживать. Тогда Карлссону можно не торопиться с возвращением. Его пост будет надежно занят.

Канадская проблема "Барыса". Почему в клубе верят в легионера, который не может забить в КХЛ

Добавим, что завтра, 21 октября, "Барыс" начнет домашнюю серию игр. Первым он примет финский "Йокерит", а еще через два дня команда Михайлиса сыграет с "Ак Барсом". 26 и 28 октября казахстанский клуб сыграет на выезде с "Сибирью" и "Сочи". На 30 октября намечена домашняя встреча с китайским "Куньлунем".

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Метки:
Барыс в КХЛ Финляндия КХЛ Ортио Йони

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