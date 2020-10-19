Йони Ортио из "Барыса" признан лучшим вратарем недели КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ) на основании статистических данных выступлений игроков, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро Лиги и аналитической оценки матчей, определила лауреатов седьмой недели турнира в четырех номинациях.
На прошлой неделе проведено 30 игр, в которых приняли участие 550 игроков (38 вратарей, 186 защитников и 326 нападающих).
- Лучшим вратарем признан Йони Ортио
("Барыс"), одержавший победы в трех гостевых матчах недели (в том числе одном - на ноль). По его воротам нанесено 76 бросков (в среднем за игру - 25,3), из которых вратарь отразил 94,74 процента. Коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 1,32. Отрезок без пропущенных шайб Ортио составил 96 минут 15 секунд.
- Лучшим защитником признан Лоуренс Пилут
("Трактор"), одержавший вместе с командой победы в трех матчах недели (в том числе двух гостевых) и отметившийся двумя результативными передачами. Защитник челябинского клуба не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3). Пилут нанес 7 бросков по воротам, в среднем проводил на льду 22 минуты и 23 секунды, на его счету также 9 заблокированных бросков.
- Лучшим нападающим признан Андрей Чибисов
("Металлург", Магнитогорск), одержавший вместе с командой победы в двух из трех матчей недели и набравший в них 5 (2+3) очков (лучший результат). На счету нападающего клуба из Магнитогорска ассистентский дубль игре против "Нефтехимика". Чибисов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+2).
- Лучшим новичком признан вратарь Амир Мифтахов
("Ак Барс"), одержавший вместе с командой победу "на ноль" в матче против "Амура", ставшую для 20-летнего голкипера казанского клуба первой в КХЛ. Во втором матче, против "Барыса", Мифтахов пропустил единственную шайбу в овертайме. По его воротам нанесено 48 бросков (в среднем за игру - 24), из которых вратарь отразил 97,92 процента (лучший результат недели). Коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 0,50, отрезок без пропущенных шайб - 121 минуту и 97 секунд (оба результата также лучшие по итогам недели).
Добавим, что новую серию игр "Барыс"
начнет 21 октября, когда примет на своем льду финский "Йокерит". Еще через два дня команда Юрия Михайлиса сыграет с "Ак Барсом", а 26 и 28 октября встретится на выезде с "Сибирью" и "Сочи".
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