"Двигаемся вперед". Автор победной шайбы "Барыса" раскрыл секрет волевой победы над "Салаватом"

Форвард "Барыса" Роман Старченко
нашел объяснение волевой победе над "Салаватом Юлаевым" в КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz
. Нападающий также прокомментировал удаление Никиты Михайлиса
и свой голевой момент во втором периоде.
Казахстанская команда отыгралась с 0:2, а в овертайме выиграла
матч.
- Я бы не сказал, что мы играли плохо. Мы и в первом хорошо двигались, владели шайбой. Было много атак, а во втором дисциплина маленько подвела. Удаления... "Салават" больше владел шайбой, перехватил инициативу. Здорово играли бригада меньшинства. На третий период вышли и нам нечего было терять. Системно сыграли и пришли к победе, - поделился Старченко.
- Роман, как во втором периоде не удалось попасть уже казалось бы в пустые ворота? Метсола был обыгран.
- Я не могу на это ответить сейчас. Дайте мне еще десять шайб, и я, наверное, их забью. Он здорово сыграл, защитник бросился под шайбу, а я плохо бросил.
- Можно ли сказать, что удаление Никиты Михайлиса стало ключевым в матче?
- Не совсем ключевым, но одно из ключевых, это да. За эти пять минут мы "Салавату" ни одного шанса не дали. Даже у нас был момент... Единственное, выстояли пять минут, а когда пятый наш вышел, пропустили. Но ничего страшного. Мы не бросили играть. Подбодрили друг друга в раздевалке и вышли с новыми силами на третий период.
- На сколько сложно играть после карантина?
- Да, выпали из игрового ритма. Но с каждой игрой мы становимся сильнее. Становимся увереннее и двигаемся вперед.
Ранее игру прокомментировал
Юрий Михайлис. Главный тренер "Барыса" рассказал об удалении Никиты Михайлиса и назвал последствия карантина.
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Добавим, что следующий матч "Барыс" снова сыграет на выезде - 14 октября сыграет в Москве со "Спартаком". После десяти встреч казахстанская команда занимает девятое место с 11 очками.
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