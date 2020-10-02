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Играем со СКА? В "Барысе" рассказали о последнем этапе выхода из карантина

Первый матч после изоляции должен пройти 4 октября.

Играем со СКА? В "Барысе" рассказали о последнем этапе выхода из карантина
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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В "Барысе" прояснили ситуацию с последними медицинскими процедурами перед возвращением к играм в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz. В пресс-службе уточнили, что члены клуба прошли очередное тестирование на COVID-19.

Две недели назад казахстанская команда была отправлена в карантин из-за коронавируса - в результате проверки было выявлено 19 случаев заражения. 1 октября срок изоляции истек.


"Сегодня команда сдала анализы, а результаты мы получим завтра. После этого приступим к подготовке к матчу со СКА," - прокомментировали текущую ситуацию в пресс-службе клуба.

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Добавим, что календарная встреча КХЛ с командой из Санкт-Петербурга, которая станет для "Барыса" первой после карантина, намечена на 4 октября. 

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За время изоляции казахстанская команда откатилась на десятое место в Восточной конференции с семью очками. СКА идет вторым на "Западе", набрав 16 очков. Описание некоторых проблем российского клуба вы можете найти в нашем прогнозе к матчу.

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Метки:
Барыс в КХЛ Коронавирус КХЛ СКА ХК

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