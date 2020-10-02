Сразу на обладателя Кубка Гагарина. Прогноз на первый матч "Барыса" после карантина

Казахстанский клуб "Барыс" возвращается в КХЛ после двухнедельного карантина из-за COVID-19 и может начать турнир с победы над двукратным обладателем Кубка Гагарина - СКА из Санкт-Петербурга. Есть слабые позиции и для подопечных Юрия Михайлиса, но корреспондент Vesti.kz уверен, что шансов на успех у них должно быть больше.



Еще в прошлом сезоне матч "Барыса" со СКА был бы украшением игрового дня, ведь встречались бы лидеры конференций и потенциальные соискатели главного трофея. Сейчас все не так. Команда из Казахстана серьезно просела по составу, а СКА, хоть и высоко находится в турнирной таблице, вряд ли играет так, как хотелось бы болельщикам и руководству клуба.



Команда Михайлиса не фаворит? Есть "за" и "против" для положительного результата для "Барыса". Когда говорят о главном препятствии для казахстанской команды в КХЛ, то сразу вспоминают об, который на старте Лиги был непроходим. В матчах со СКА тоже все нехорошо - всего четыре победы в 23 встречах. И все они домашние (одна игра была сыграна из-за переноса в Санкт-Петербурге).Похожие проблемы у клубов с комплектацией команд. Если "Барыс" выходит из карантина и еще практически не тренировался, то у российского фаворита в списке травмированных 17 человек. Если ситуация кардинально не изменится к воскресенью, то заявка СКА на игру будет состоять из хоккеистов, которым примерно по 18-22 года. Это как "Снежные Барсы", усиленные игроками из основного состава.Смена состава в СКА произошла примерно в те же сроки, когда "Барыс" был отправлен в карантин. В домашней серии с "Торпедо", "Сибирью" и "Ак Барсом" клуб из Санкт-Петербурга пережил настоящую революцию, где заменены были не только игроки, но и тренеры. Фаворит вступил на сложный путь, когда команда потеряла некоторые ударные силы, но не развалилась.Ничья с казанцами и волевая победа над "Сибирью" - последние результаты питерцев. Могут набрать очки хоккеисты СКА и сегодня, когда сыграют в Хабаровске с "Амуром". А потом поедут в Казахстан. Тут их ждет более опытный по составу и очень мотивированный соперник. Измотанные молодые хоккеисты СКА вряд ли выдержат единый игровой темп на протяжении всего выезда, где им придется преодолеть большие расстояния между городами.Отдохнувший "Барыс" должен их перебегать. Где-то не будет хватать игрового тонуса, но свежесть должна помочь компенсировать этот недостаток. Вряд ли за две недели можно растерять все то, что может принести успех в матче со СКА. Можно даже предположить, что победа будет крупной. Почему? 22-летний, который отыгрывает на позиции первого номера, в двух играх пропустил по четыре гола.Кого же опасаться в новом СКА? В первую очередь, это(5+4),(4+5) и(5+3). Четыре (2+2) очка в последних играх набрал 20-летний. Могут не сыграть в Нур-Султане два вице-капитана -(6+1) и(1+5). Капитаном СКА является известный силовой форвард(0+2).Если "Барыс" не провалит игру сам, то способен уверенно обыграть смешанный состав команды из Санкт-Петербурга. Вряд ли тренерский штаб российской команды повезет на последний матч выезда кого-то из списка травмированных, а выводить восстановившихся игроков будет к ближайшим домашним встречам.

"Барыс" не выигрывал в Казахстане у СКА семь с половиной лет (не считаем перенесенную игру, которая была сыграна на гостевом льду в 2015 году), а сейчас эту серию может уверенно прервать. Ситуацию настолько благоприятная, что можно говорить, если не сейчас, то когда?



Матч "Барыса" со СКА намечен на 4 октября. После шести игр казахстанская команда набрала семь очков и занимает десятое место в Восточной конференции. Команда из Санкт-Петербурга отыграла 11 встреч и с 16 очками занимает второе место в Западной конференции (лидирует в дивизионе Боброва). Для "Барыса" матч со СКА станет первым после двухнедельного карантина, связанного с COVID-19. В клубе уверены, что все лидеры вернутся в строй к воскресному матчу.



Давайте расставаться, или кого "Барыс" мог бы заменить перед борьбой за плей-офф КХЛ