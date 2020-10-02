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Сразу на обладателя Кубка Гагарина. Прогноз на первый матч "Барыса" после карантина

Подопечные Михайлиса не играли две недели из-за COVID-19.

Сразу на обладателя Кубка Гагарина. Прогноз на первый матч "Барыса" после карантина
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Казахстанский клуб "Барыс" возвращается в КХЛ после двухнедельного карантина из-за COVID-19 и может начать турнир с победы над двукратным обладателем Кубка Гагарина - СКА из Санкт-Петербурга. Есть слабые позиции и для подопечных Юрия Михайлиса, но корреспондент Vesti.kz уверен, что шансов на успех у них должно быть больше.

Еще в прошлом сезоне матч "Барыса" со СКА был бы украшением игрового дня, ведь встречались бы лидеры конференций и потенциальные соискатели главного трофея. Сейчас все не так. Команда из Казахстана серьезно просела по составу, а СКА, хоть и высоко находится в турнирной таблице, вряд ли играет так, как хотелось бы болельщикам и руководству клуба.




Команда Михайлиса не фаворит? Есть "за" и "против" для положительного результата для "Барыса". Когда говорят о главном препятствии для казахстанской команды в КХЛ, то сразу вспоминают об "Ак Барсе", который на старте Лиги был непроходим. В матчах со СКА тоже все нехорошо - всего четыре победы в 23 встречах. И все они домашние (одна игра была сыграна из-за переноса в Санкт-Петербурге).

Похожие проблемы у клубов с комплектацией команд. Если "Барыс" выходит из карантина и еще практически не тренировался, то у российского фаворита в списке травмированных 17 человек. Если ситуация кардинально не изменится к воскресенью, то заявка СКА на игру будет состоять из хоккеистов, которым примерно по 18-22 года. Это как "Снежные Барсы", усиленные игроками из основного состава.

Смена состава в СКА произошла примерно в те же сроки, когда "Барыс" был отправлен в карантин. В домашней серии с "Торпедо", "Сибирью" и "Ак Барсом" клуб из Санкт-Петербурга пережил настоящую революцию, где заменены были не только игроки, но и тренеры. Фаворит вступил на сложный путь, когда команда потеряла некоторые ударные силы, но не развалилась.

Ничья с казанцами и волевая победа над "Сибирью" - последние результаты питерцев. Могут набрать очки хоккеисты СКА и сегодня, когда сыграют в Хабаровске с "Амуром". А потом поедут в Казахстан. Тут их ждет более опытный по составу и очень мотивированный соперник. Измотанные молодые хоккеисты СКА вряд ли выдержат единый игровой темп на протяжении всего выезда, где им придется преодолеть большие расстояния между городами.

Отдохнувший "Барыс" должен их перебегать. Где-то не будет хватать игрового тонуса, но свежесть должна помочь компенсировать этот недостаток. Вряд ли за две недели можно растерять все то, что может принести успех в матче со СКА. Можно даже предположить, что победа будет крупной. Почему? 22-летний Михаил Бердин, который отыгрывает на позиции первого номера, в двух играх пропустил по четыре гола.



Кого же опасаться в новом СКА? В первую очередь, это Владимир Ткачев (5+4), Миро Аалтонен (4+5) и Андрей Кузьменко (5+3). Четыре (2+2) очка в последних играх набрал 20-летний Иван Морозов. Могут не сыграть в Нур-Султане два вице-капитана - Антон Бурдасов (6+1) и Линден Вей (1+5). Капитаном СКА является известный силовой форвард Евгений Тимкин (0+2).

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Если "Барыс" не провалит игру сам, то способен уверенно обыграть смешанный состав команды из Санкт-Петербурга. Вряд ли тренерский штаб российской команды повезет на последний матч выезда кого-то из списка травмированных, а выводить восстановившихся игроков будет к ближайшим домашним встречам.

"Барыс" не выигрывал в Казахстане у СКА семь с половиной лет (не считаем перенесенную игру, которая была сыграна на гостевом льду в 2015 году), а сейчас эту серию может уверенно прервать. Ситуацию настолько благоприятная, что можно говорить, если не сейчас, то когда?

Матч "Барыса" со СКА намечен на 4 октября. После шести игр казахстанская команда набрала семь очков и занимает десятое место в Восточной конференции. Команда из Санкт-Петербурга отыграла 11 встреч и с 16 очками занимает второе место в Западной конференции (лидирует в дивизионе Боброва). Для "Барыса" матч со СКА станет первым после двухнедельного карантина, связанного с COVID-19. В клубе уверены, что все лидеры вернутся в строй к воскресному матчу.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Коронавирус Михайлис Юрий

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