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Будет ли еще перенос матчей КХЛ? В "Барысе" рассказали о новых заболевших COVID-19

Объявлена дата окончания карантина.

Будет ли еще перенос матчей КХЛ? В "Барысе" рассказали о новых заболевших COVID-19
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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В "Барысе" не планируют переносить еще один матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за новых случаев заражения COVID-19. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщили в пресс-службе клуба. 

Напомним, 4 октября команда должна была выйти из двухнедельного карантина и провести домашний матч против СКА из Санкт-Петербурга.

Сегодня же в Минздраве заявили, что спустя пять дней после выявления коронавируса у 11 человек он был выявлен еще у восьмерых. При этом в клубе рассчитывают провести следующие матчи по расписанию. 

- В Минздраве рассказали достоверную информацию. Мы подтверждаем эти цифры, - сказал руководитель пресс-службы "Барыса" Евгений Акманов.

- Расскажите, какие дальнейшие действия будете предпринимать?

- Все находятся в домашнем карантине и ждут окончания двухнедельной изоляции.

- А что касается игры, которая должна пройти 4 октября? Будет ли она перенесена в связи с выявлением новых случаев коронавируса? Тем более, что и у СКА аналогичные проблемы. 

- Насколько я знаю, они играли позавчера. Мы готовимся к матчу, который запланирован на 4 октября. Мы рассчитываем, что 4-го числа мы проведем матч регулярного чемпионата по расписанию.

- А сколько в этом списке из 19 человек тренеров и игроков?

- К сожалению, я не могу такое предоставить. Мы стараемся сохранить личную или врачебную тайну. Они не ходят где-то, чтобы кого-то заражать. Они помещены на домашний карантин и никакой угрозы не представляют.

- На карантине останутся все четыре команды системы "Барыса"?

- Да. Как минимум до 1 октября.

Число зараженных в "Барысе" увеличилось. Минздрав сделал заявление

Напомним, "Барыс" был помещен на карантин 17 сентября. В КХЛ из-за этого перенесли шесть матчей регулярного чемпионата, а в России предложили исключить казахстанский клуб из лиги.

КХЛ, в свою очередь, тоже заняла жесткую позицию. Так, "Барысу" могут вынести техническое поражение. Проверку на CОVID-19 прошли клубы системы "Барыса",  по ним данных пока нет, а тренировки в ДЮСШ отменены до субботы. 

 

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Метки:
Барыс в КХЛ Номад ХК Снежные Барсы Коронавирус КХЛ СКА ХК

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