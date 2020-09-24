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"И не должно быть никаких обид". "Барыс" призвали сняться с КХЛ

Команда ушла на карантин, матчи перенесены.

"И не должно быть никаких обид". "Барыс" призвали сняться с КХЛ
Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Российский спортивный сайт "Чемпионат" в материале о влиянии коронавируса в КХЛ оценил ситуацию с "Барысом".

Ранее лига перенесла шесть игр с участием казахстанского клуба. Причина - в "Барысе" выявили 12 человек с признаками коронавируса, команду поместили на карантин.

КХЛ выдвинула ультиматум "Барысу". Клубу грозит техническое поражение

"КХЛ не следовало допускать иностранные клубы к сезону. Но теперь нужно выкручиваться

КХЛ, например, не учла, что иностранные команды не могут руководствоваться только лишь регламентом лиги. "Йокерит", рижское "Динамо" и "Барыс" подчиняются гораздо более строгому в отношении коронавируса, чем в России, законодательству своих стран. Финны, латвийцы и казахстанцы попросту не могут продолжать соревнования при наличии заболевших, не могут задействовать свои резервные составы и вынуждены садиться на карантин. Лига не продумала этот момент и очень быстро погорела на своем недочете. На самом деле выход здесь был только один - не допускать иностранные клубы к нынешнему сезону. Это было бы суровое, но справедливое решение. Но оно принято не было, и теперь КХЛ попадает в дурацкие ситуации сначала с "Йокеритом", затем с "Барысом", а вскоре на карантин - все говорит об этом - отправится и рижское "Динамо". Так что, сохранив континентальность, лига сама устроила себе тяжелую жизнь.

С другой стороны, "Йокерит", "Барыс" и рижское "Динамо" тоже должны были думать о последствиях. Они заявились на турнир, подписали коронавирусное положение регламента. Так что с них тоже нельзя снимать ответственность - знали ведь, на что шли. Что же делать сейчас с проблемными иностранцами? Конечно, проще всего будет, если эти команды снимутся с турнира, оставив остальные команды лиги разыгрывать открытый чемпионат России с приглашенными гостями из Китая и Беларуси. Но это будет означать не только финансовые потери для лиги и клубов, но и репутационные. На мой взгляд, пока еще возможно обходиться компромиссными решениями. КХЛ сейчас все делает правильно, перенося матчи "Йокерита" и "Барыса" - раз уж рискнула с иностранцами, то нужно идти до конца. Но скоро все резервные дни в календаре закончатся, и тогда КХЛ ничего не останется, как начать выписывать технические поражения в случае нового карантина в стане "шутов" или "барсов". И не должно быть никаких обид, ведь, повторюсь, в этот тяжелый сезон никто зарубежные клубы лиги насильно не втягивал", - говорится в статье.

 

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Метки:
Барыс в КХЛ Коронавирус КХЛ

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