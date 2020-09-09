Когда забьет Лилья? Как новички КХЛ обошли форварда "Барыса" с опытом в НХЛ

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КХЛ ВХЛ Казахстан (Хоккей) Сборные (хоккей) МХЛ НХЛ Бенди (хоккей с мячом) Женский хоккей
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Когда забьет Лилья? Как новички КХЛ обошли форварда "Барыса" с опытом в НХЛ

В столичном клубе два снайпера не набрали еще очков.

Когда забьет Лилья? Как новички КХЛ обошли форварда "Барыса" с опытом в НХЛ
Якоб Лилья (в центре). Фото: Vesti.kz. Жигер Абенов©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0

Казахстанский клуб "Барыс" в межсезонье подписал шведского форварда Якоба Лилья, но атакующий игрок пока не набрал ни одного очка в новом розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). О новичках-конкурентах флангового нападающего, которые уже органично вписались в турнир, в материале корреспондента Vesti.kz.

27-летний шведский форвард Лилья, который поиграл в НХЛ, должен стать опцией в атаке, через которую должны строиться опасные наступательные варианты для соперников. Возможно, что первым снайпером он не станет, хотя от него ждут много голов, но активно участвовать в позиционном наступлении он обязан. Тем более, у Лильи достаточно игрового времени. Но пока он "молчит".




С похожими задачами в омский "Авангард" приехал американец Рид Буше. 27-летний хоккеист играет примерно столько же времени на льду, сколько и Лилья, но уже забил три гола и отдал голевую передачу. Дважды он отличился в большинстве, и два гола были еще записаны, как победные шайбы.

Двух новобранцев пригласил подмосковных "Витязь". Состав пополнили 27-летний канадец Джастин Дэнфорт и 30-летний Маттиас Теденбю из Швеции. Российская команда выиграла пока один матч из трех, а форварды набрали пять очков на двоих: Дэнфорт отдал три голевые передачи, а на счету Теденбю гол и пас. Еще один новичок клуба - 27-летний шведский защитник Линус Хультстрем отдал два паса под гол.

С четырех голевых передач начал карьеру в КХЛ 23-летний американский защитник Бреннан Менелл. Три из них он отдал во встрече с "Барысом", которую казахстанская спасла в основное время, сыграв 4:4. Менелл, как Даррен Диц для нашей команды - много играет и бросает по воротам соперников чаще других.

Другого ключевого защитника подписали рижские "динамовцы". Это 27-летний Рис Скарлетт из Канады. Во-первых, он получает больше всего игрового времени среди хоккеистов обороны. Во-вторых, дебютант отдал уже две голевые передачи.

Два финских новобранца пополнили "Металлург" из Магнитогорска. 32-летний Харри Песонен и 24-летний Юхо Ламмикко набрали уже пять очков. К победному голу в большинстве Песонен добавил две голевые передачи, а Ламмикко забил одну шайбу и отметился голевой передачей.

Яркий дебют выдал еще один новичок Лиги - 27-летний Маркус Гранлунд из Финляндии. Форвард помог "Салавату Юлаеву" результативными действиями выиграть два из трех матчей - он забил три гола и отдал две передачи. Одна из его шайб была забита в большинстве.

Перестройку состава пережило нижегородское "Торпедо" - сразу пять легионеров дебютировали в Лиге, и почти каждый отметился результативными действиями. Это защитники Брэйди Остин (1+2) и Крис Уайдман (0+3), а также форварды Джастин Клаус (2+0) и Джордан Шварц (1+0). Только защитник Марк Марин еще не набрал очков.

Шведский дуэт из челябинского "Трактора" тоже среди заметных исполнителей на старте турнира. Три голевые паса отдал 24-летний защитник Лоуренс Пилут, а 26-летний форвард Понтус Оберг отметился пока только одним результативной передачей.

29-летний шведский нападающий Маркус Нильссон забил только один гол в стартовых встречах за "Сочи". Еще один форвард из Швеции 27-летний Линус Юханссон и 28-летний Ере Карьялайнен из Финляндии результативными действиями в новой лиге пока не отметились.

С голевого паса в КХЛ дебютировал канадский форвард Брендэн Лайпсик. 26-летний игрок впервые вышел на лед в форме московского ЦСКА в игре против "Барыса" и ассистировал в комбинации с победным голом Сергея Светлакова.

Таким образом, точечная селекционная работа "Барыса" на старте турнира не выглядит успешной. Тренерский штаб надеется, что разыграется не только Лилья, но и 32-летний канадец Мэтт Фрэттин, от которого тоже ждут голов и передач, а их пока нет.



Провал селекции? Как в "Барысе" могли ошибиться с легионерами для КХЛ

Добавим, что лицевой счет Лилья может открыть уже в домашней серии, которая стартует 10 сентября встречей с китайским "Куньлунем". После игры с аутсайдером КХЛ казахстанская команда сыграет с московскими "Динамо" (12 сентября) и ЦСКА (14 сентября), а затем примет "Динамо" из Риги (18 сентября).

Фото: Vesti.kz. Жигер Абенов©

Новая звезда? Как казахстанец из "Барыса" разменял первую сотню в КХЛ

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Диц Даррен Салават Юлаев Ак Барс ЦСКА Динамо Рига Авангард Торпедо Металлург Витязь Лилья Якоб Фрэттин Мэтт

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
16:00
Хоккей

Когда забьет Лилья? Как новички КХЛ обошли форварда "Барыса" с опытом в НХЛ
Сегодня
08:18
Хоккей

Форвард сборной Казахстана нашел новый клуб в Европе
Сегодня
00:00
Хоккей

Экс-форвард "Барыса" перешел в немецкий клуб
Вчера
23:13
Хоккей

Следующий соперник "Барыса" пропустил семь шайб перед матчем в Казахстане
Вчера
21:02
Хоккей

"Был бы другой исход". Форвард "Барыса" - о борьбе с фолами, эмоциях и игре с ЦСКА
Вчера
19:59
Хоккей

Провал селекции? Как в "Барысе" могли ошибиться с легионерами для КХЛ
Вчера
14:28
Хоккей

Новая звезда? Как казахстанец из "Барыса" разменял первую сотню в КХЛ
Вчера
07:22
Хоккей

"Игра была равная". Защитник "Барыса" - о матче с ЦСКА, удалениях и кривом лице
Вчера
01:58
Хоккей

"Отсюда и проблемы". Форвард Барыса - о голевом моменте, силе ЦСКА и "проваленных" заданиях
Вчера
01:31
Хоккей

Тренер ЦСКА похвалил "Барыс"
Вчера
01:16
Хоккей

"Будем исправлять". Тренер "Барыса" - о поражении от ЦСКА, игре в большинстве и новом вратаре
Вчера
00:15
Хоккей

Форвард "Барыса" Михайлис забросил шайбу в третьем матче КХЛ подряд
7 сентября
22:23
Хоккей

"Барыс" объявил состав на матч КХЛ с ЦСКА
7 сентября
19:47
Хоккей

Без капитана Дица? Как два игрока "Барыса" без набранных очков стали полезными в КХЛ
7 сентября
15:45
Хоккей

Капитан "Барыса" признан лучшим защитником первой недели в КХЛ
7 сентября
15:09
Хоккей

"Барыс" на первом месте. Команда Михайлиса возглавила незавидный рейтинг в КХЛ
7 сентября
11:59
Хоккей

"Михайлис обеспокоен игровой дисциплиной". КХЛ представила превью к матчу ЦСКА - "Барыс"
7 сентября
11:00
Хоккей

Прямая трансляция третьего матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ
6 сентября
23:11
Хоккей

Дебютная шайба хоккеиста сборной Казахстана за "Ак Барс" помогла в овертайме обыграть СКА в КХЛ
6 сентября
11:08
Хоккей

Канадский хоккеист минского "Динамо" оценил победу над "Барысом"
6 сентября
08:15
Хоккей

"Триллер в Минске". КХЛ - о матче "Динамо" - "Барыс"
6 сентября
07:27
Хоккей

"Барыс" показал свой уровень". Тренер минского "Динамо" - об игре с казахстанским клубом в КХЛ
5 сентября
23:32
Хоккей

Новый тренер "Барыса" объяснил первое поражение в сезоне КХЛ и оценил игру нового вратаря
5 сентября
21:36
Хоккей

Новый голкипер "Барыса" из НХЛ пропустил три шайбы за три минуты в дебютном матче
5 сентября
19:29
Хоккей

"Барыс" выставил вратаря с опытом игры в НХЛ на второй матч сезона в КХЛ
5 сентября
17:15
Хоккей

"Барыс" - очень сильная команда". В минском "Динамо" высказались о настрое на матч КХЛ
5 сентября
15:24
Хоккей

Мы думаем, "Барыс" выигрывает - 4:1. А ваш прогноз?
5 сентября
11:02
Хоккей

Прямая трансляция второго матча "Барыса" в новом сезоне КХЛ
4 сентября
20:34
Хоккей

"Он умный игрок". Шведский легионер "Барыса" с опытом в НХЛ - о новых партнерах и дебюте в КХЛ
4 сентября
20:06
Хоккей

Минское "Динамо" сообщило о прилете "Барыса" в Беларусь и ответило на вопрос о поступлении угроз
28 августа
16:08
Хоккей

Видеообзор разгромной победы "Барыса" над "Сарыаркой"
9 августа
03:39
Хоккей

Как Скабелка выиграл первый трофей после ухода из "Барыса"
7 марта 2020
21:22
Хоккей

Видеообзор победы "Барыса" над "Металлургом" в четвертом матче плей-офф КХЛ
4 марта 2020
00:12
Хоккей

Видеообзор второго матча "Барыс" - "Металлург" в серии плей-офф КХЛ
2 марта 2020
18:15
Хоккей

Первая победа "Барыса" в плей-офф - в проекте "Вокруг матча"
27 августа 2015
22:09
Хоккей

"Барыс" - "Салават Юлаев" (5:3). Фото
14 августа 2015
00:54
Хоккей

"Барыс" - обладатель Кубка Президента по хоккею
9 августа 2015
23:58
Хоккей

Фото: "Барыс" открыл новую арену и одержал на ней первую победу
14 февраля 2015
09:25
Хоккей

Драка Рыспаев VS Меньшиков и другие интересные моменты матча "Сибирь" - "Барыс"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика