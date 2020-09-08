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Новая звезда? Как казахстанец из "Барыса" разменял первую сотню в КХЛ

В стартовавшем сезоне форвард забил уже три гола.

Новая звезда? Как казахстанец из "Барыса" разменял первую сотню в КХЛ
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Казахстанский форвард "Барыса" Никита Михайлис в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) забил три шайбы и набрал первые сто (48+52) очков в турнире. О 25-летнем хоккеисте и его голах - в материале корреспондента Vesti.kz.

Фланговый форвард "Барыса" забил во всех трех стартовых играх команды, а ведь мог начать сезон в другом клубе Лиги. Недорогой контракт Михайлиса, по меркам ведущих российских команд, конечно, готовы уже были перебить, если бы нападающий захотел оказаться там. Техничный и быстрый хоккеист был интересен для сотрудничества.


Но Михайлис остался. Новое двустороннее соглашение с "Барысом" рассчитано на два года. Первые игры сезона показали, что стороны не ошиблись в своем выборе. После 70 с лишним очков за два года нападающий может обновить лучшее сезонное достижение (18+23). С трех шайб подряд Михайлис еще не стартовал.



11 голов из 48 в КХЛ нападающий забил в большинстве. Причем прежде он не играл в неравных составах, ведь не считался лидером команды, а сейчас выходит во второй спецбригаде. В новом сезоне "десятый" номер два раза отличился в большинстве.



С сотней очков Михайлис закрепился на девятом месте среди форвардов "Барыса" в КХЛ, оторвавшись на два очка от Константина Руденко (38+60). Следующая цель - Андрей Гаврилин (32+78). Первую строчку занимает Брэндон Боченски (179+265), а в тройку входят Найджел Доус (217+159) и Роман Старченко (177+144).



"Это Михайлис, и как его там забыли?" или "Как он так попал?" - такие вопросы вызывают голевые действия 25-летнего казахстанца у комментаторов КХЛ.



В списке форвардов-снайперов "Барыса" Михайлис вышел на восьмое место с 48 шайбами, обойдя Константина Глазачева (47+41). Уже в этом сезоне "десятый" номер может подняться выше, ведь Вадим Краснослободцев (59+86) и Максим Спиридонов (54+68) в пределах досягаемости. Лидирует Доус с 217 шайбами.



Первый гол в КХЛ форвард забил еще в январе 2015 года, а шайба в сентябре того же года помогла отыграться в матче с "Сочи". Михайлис забил восемь победных голов и делит шестое-седьмое места с Руденко. Список возглавляют Доус с Боченски, у которых по 38 шайб. Еще одна вершина, которую Михайлис не покорил, - голы в овертаймах. Может быть, уже в новом сезоне потенциальный лидер сборной Казахстана исправит и этот пробел.



"Барыс" на первом месте. Команда Михайлиса возглавила незавидный рейтинг в КХЛ

Напомним, 10 сентября "Барыс" откроет первую домашнюю серию в КХЛ, когда примет на своем льду китайский "Куньлунь". Казахстанская команда после двух игр осталась на шестом месте в Восточной конференции с тремя очками, а соперники не набрали ни одного балла и замыкают турнирную таблицу.

"Будем исправлять". Тренер "Барыса" - о поражении от ЦСКА, игре в большинстве и новом вратаре

 

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Метки:
Михайлис Никита Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по хоккею

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