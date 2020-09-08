"Будем исправлять". Тренер "Барыса" - о поражении ЦСКА, игре в большинстве и новом вратаре

Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис
объяснил поражение в матче с московским ЦСКА
в рамках регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz
. По словам казахстанского специалиста, сказались необязательные ошибки, но эпизодами команда выглядела здорово.
Казахстанская команда завершила первую выездную серию в сезоне проигрышем
со счетом 1:3.
- Плохое было начало у нас. Вроде ничего не предвещали, но допустили несколько грубых ошибок. На смене ошибка... Я считаю, не позволительно допускать такие ошибки. Потом вроде во втором и в конце первого периода вроде адаптировались. Во втором были хорошие моменты.
Но игра была волнообразной. Мы владеем инициативой, мы давим соперника, создаем моменты, и тут же такие потери. Это приводит к удалению и к голу. Будем исправлять.
- Прокомментируйте только два броска за шесть минут большинства в первом периоде.
- Соперник здорово играл и не позволил нам войти в зону. Один раз добрались и бросок. Не получалось у нас организовано войти в зону. Зацепиться не получалось.
- Два гола из 18 попыток в большинстве. В предсезонке процент был выше. В чем причина?
- Команда соперника играет лучше. У нас было не так много времени, чтобы отработать этот элемент. В дальнейшем будем разговаривать с ребятами и показывать варианты.
- Согласны, что Ортио лучший игрок команды на старте?
- Ортио здорово играет в воротах и помогает нам. Но вся команда старается, не только Ортио.
- Не кажется, что Лилья выпадает? У Михайлиса и Волка есть результативные действия, а Лилья не набрал очков.
- Не выпадает. Но любому игроку нужно время на адаптацию. Он здорово делает черновую работу. Он дополняет. Я думаю, он будет приносить пользу.
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Напомним, следующий матч "Барыс" проведет на своем льду 10 сентября. В этот день казахстанцы откроют домашнюю серию встречей с китайским "Куньлунем".
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