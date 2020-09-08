"Барыс" проиграл ЦСКА в матче КХЛ с отмененной шайбой

Казахстанский "Барыс"
потерпел поражение от московского ЦСКА
в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Матч прошел в Москве и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Начало встречи осталось за армейцами, которые забросили две быстрые шайбы в ворота голкипера "Барыса" Йони Ортио
. Отличились Максим Мамин
(8-я минута) и Андрей Светлаков
(11-я).
Однако "Барыс" еще до перерыва одну шайбу отыграл усилиями Никиты Михайлиса
(16-я), забросившего
шайбу в третьем матче подряд.
В начале второго периода ЦСКА забросил третью шайбу, однако взятие ворот было отменено. Тем не менее, своего хозяева добились на 36-й минуте при игре "5 на 3" - Антон Слепышев
восстановил преимущество в две шайбы.
В заключительной 20-й минутке голов не было. Таким образом, "Барыс" потерпел второе поражение подряд при одной одной победе в новом сезоне КХЛ.
Следующий матч "Барыс" проведет дома - 10 сентября примет китайский "Куньлунь Ред Стар".
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