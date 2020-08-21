"Барыс" перед КХЛ. Какие сочетания может использовать Михайлис в дебютном матче нового сезона

Сегодня, 21 августа, казахстанский клуб "Барыс"
может не только представить разные игровые сочетания, на которые сделает ставку в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ), но и оставить вне заявки на матч лидеров. Корреспондент Vesti.kz
рассказывает, как команда Юрия Михайлиса
способна сыграть в первом матче нового сезона.
До старта регулярного чемпионата столичной команде предстоит отыграть четыре-пять матчей, а это значит, что на наигрывание состава не так много времени. А оппозиция подходящая - "Торпедо"
и "Сарыарка"
пониже классом, поэтому отрабатывать варианты будет удобно. Но проигрывать им нельзя, ведь "Барыс" номинально сильнее.
Михайлис со своими помощниками должен был не только наиграть схемы перед контрольным матчем, но и привести всех хоккеистов к одному функциональному состоянию. Казахстанские хоккеисты ведь тренируются вместе почти три недели, а легионеры подъезжали в лагерь в течение последних пяти-семи дней. Даже если они хорошо готовились дома, об одном уровне готовности говорить практически невозможно.
Не исключено, что в матче с "Торпедо" мы не увидим кого-то из легионеров, поскольку его или их роль уже может быть выбрана тренерским штабом, и они захотят попробовать в игре другого кандидата для основного состава. Предположим, что на лед не выйдут хоккеисты из Швеции, приехавшие на сбор последними. В их отсутствии изменится и ударная тройка.
Предполагаемый вариант
Якоб Лилья
- Линус Виделль
- Мэтт Фрэттин
Экспериментальный вариант
Мэтт Фрэттин
- Антон Сагадеев
- Роман Старченко
Возможно, что трио будет полностью казахстанское, а "опоздавших" тренер оставит вне заявки. Хотя это маловероятно. Риск слишком высок, но наигрывать хоккеистов нужно. Мы можем ошибаться и все игроки уже находятся в великолепной игровой форме, но сомнения остаются.
Вторая предполагаемая тройка
Никита Михайлис
- Кертис Волк
- Аркадий Шестаков
Андрей Скабелка
нашел для этой тройки роли, которые помогли им стать открытием прошлого сезона. Не исключено, что именно эти игроки получат больше свободы и станут ударным звеном. Переигрывать соперников и давать результат они умеют.
Вратарь
Йони Ортио
или Хенрик Карлссон
Предположим, что оба голкипера сыграют по половине матча. Может быть, что Карлссон сыграет в первой игре, а Ортио - во второй. Обоим игрокам нужна состязательная практика. Так сказать, ощущение соревновательной борьбы, а форма полевых игроков может быть такой, что работы у вратарей мало не будет.
Игрок-открытие в "Барысе". Как форвард сборной Казахстана добился прогресса в КХЛ
Напомним, сегодня, 21 августа, "Барыс" проведет первый матч под руководством Юрия Михайлиса - контрольную игру с "Торпедо" из Усть-Каменогорска. Начало - 19:00 по времени Нур-Султана. Трансляцию матча можно найти здесь
. Дебютный официальный матч состоится 3 сентября - "Барыс" сыграет в Риге с "Динамо".
Фото: ХК "Барыс"©
Голеадор из Канады или новичок из Швеции. Кто обойдет главную надежду "Барыса" в КХЛ
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне