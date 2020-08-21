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"Барыс" перед КХЛ. Какие сочетания может использовать Михайлис в дебютном матче нового сезона

Первая официальная игра состоится через две недели.

"Барыс" перед КХЛ. Какие сочетания может использовать Михайлис в дебютном матче нового сезона
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Сегодня, 21 августа, казахстанский клуб "Барыс" может не только представить разные игровые сочетания, на которые сделает ставку в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), но и оставить вне заявки на матч лидеров. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как команда Юрия Михайлиса способна сыграть в первом матче нового сезона.

До старта регулярного чемпионата столичной команде предстоит отыграть четыре-пять матчей, а это значит, что на наигрывание состава не так много времени. А оппозиция подходящая - "Торпедо" и "Сарыарка" пониже классом, поэтому отрабатывать варианты будет удобно. Но проигрывать им нельзя, ведь "Барыс" номинально сильнее.

Михайлис со своими помощниками должен был не только наиграть схемы перед контрольным матчем, но и привести всех хоккеистов к одному функциональному состоянию. Казахстанские хоккеисты ведь тренируются вместе почти три недели, а легионеры подъезжали в лагерь в течение последних пяти-семи дней. Даже если они хорошо готовились дома, об одном уровне готовности говорить практически невозможно.



Не исключено, что в матче с "Торпедо" мы не увидим кого-то из легионеров, поскольку его или их роль уже может быть выбрана тренерским штабом, и они захотят попробовать в игре другого кандидата для основного состава. Предположим, что на лед не выйдут хоккеисты из Швеции, приехавшие на сбор последними. В их отсутствии изменится и ударная тройка.

Предполагаемый вариант

Якоб Лилья - Линус Виделль - Мэтт Фрэттин

Экспериментальный вариант

Мэтт Фрэттин - Антон Сагадеев - Роман Старченко

Возможно, что трио будет полностью казахстанское, а "опоздавших" тренер оставит вне заявки. Хотя это маловероятно. Риск слишком высок, но наигрывать хоккеистов нужно. Мы можем ошибаться и все игроки уже находятся в великолепной игровой форме, но сомнения остаются. 

Вторая предполагаемая тройка

Никита Михайлис - Кертис Волк - Аркадий Шестаков

Андрей Скабелка нашел для этой тройки роли, которые помогли им стать открытием прошлого сезона. Не исключено, что именно эти игроки получат больше свободы и станут ударным звеном. Переигрывать соперников и давать результат они умеют.



Вратарь

Йони Ортио или Хенрик Карлссон

Предположим, что оба голкипера сыграют по половине матча. Может быть, что Карлссон сыграет в первой игре, а Ортио - во второй. Обоим игрокам нужна состязательная практика. Так сказать, ощущение соревновательной борьбы, а форма полевых игроков может быть такой, что работы у вратарей мало не будет.

Игрок-открытие в "Барысе". Как форвард сборной Казахстана добился прогресса в КХЛ

Напомним, сегодня, 21 августа, "Барыс" проведет первый матч под руководством Юрия Михайлиса - контрольную игру с "Торпедо" из Усть-Каменогорска. Начало - 19:00 по времени Нур-Султана. Трансляцию матча можно найти здесь. Дебютный официальный матч состоится 3 сентября - "Барыс" сыграет в Риге с "Динамо".

Фото: ХК "Барыс"©

Голеадор из Канады или новичок из Швеции. Кто обойдет главную надежду "Барыса" в КХЛ

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Михайлис Юрий Торпедо УК ХК Сарыарка Фрэттин Мэтт Лилья Якоб

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