Президент КХЛ прокомментировал ситуацию с домашними матчами "Барыса" в новом сезоне

Президент Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ) Алексей Морозов
в эфире телеканала "Россия 24" рассказал о ситуации с иностранными командами КХЛ, среди которых казахстанский "Барыс
". Его слова передает "Чемпионат
".
Ранее клуб из Нур-Султана сообщил
, что продолжает работу по месту проведения домашних матчей в новом сезоне. До этого Морозов не исключал
, что клуб может переехать в Россию на некоторое время.
"Что касается закрытых границ, то мы следим за той ситуацией, которая складывается в мире, в наших регионах, - говорит Морозов. - Пока что календарь составлен так, что минское "Динамо", "Йокерит" и "Барыс" начинают сезон матчами на выезде. В Казахстане на данный момент вообще запрещено проводить спортивные мероприятия, но команда уже тренируется
.
Надеемся, что ситуация стабилизируется и "Барыс" сможет проводить домашние матчи после того, как вернется с выезда. "Динамо" (Рига) начинает дома. У нас есть понимание, как это будет выстроено. Ограничения позволят рижанам начать сезон дома".
"Барыс" объявил решение по своим двум командам после ухода из российских лиг
Новый сезон "Барыс" начнет
3 сентября гостевым матчем с рижским "Динамо", а 11 сентября должен провести первую домашнюю игру - соперником станет китайский "Куньлунь", который будет базироваться в России.
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